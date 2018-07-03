租到凶宅！他在屋內撒泡尿「歹咪阿全跑光」 友驚：你處男？

租到凶宅！他在屋內撒泡尿「歹咪阿全跑光」 友驚：你處男？(示意圖/達志影像)

友善列印

許多人在外租屋都害怕租到「凶宅」，就有網友分享類似經驗，表示之前朋友A不小心租到凶宅，剛好認識另一人號稱擁有靈異體質，於是請他前往查看，沒想到友人一進到屋內，就連忙警告他「屋子太兇」。後來原PO想說，長這麼大從來沒去過凶宅，想趁友人搬家時去朝聖，「想感受一下什麼叫不乾淨的磁場。」

原PO說，讓他感到離奇的是，當天他一到現場，通靈男馬上發覺不對勁，「怎麼突然變乾淨了？」連朋友A也有相同感覺，因為先前都有感覺到氣悶。「你八字很重嗎？」通靈男問原PO時，他也相當納悶，只回了句普普通通，但通靈男卻說：「奇怪......怎麼歹咪阿（意指髒東西）好像看到你一進來就跑掉了？」

後來，通靈男請原PO在屋前、屋後逛一逛，接著上個廁所在離開，只不過似乎完成這道程序後，房子好像就沒問題了，朋友A也取消搬家的計畫，繼續在凶宅住到租約到期。

事後，通靈男向原PO要了生辰八字，一算才發現他命格與他人不同，「你命格這麼硬，七殺又老處男，陽氣超旺，人比鬼還兇，難怪歹咪耶看到你就跑了。」聽完後，原PO才瞬間懂了，「原來處男好處這麼多…難怪我去到各飯店住都是一覺到天明。然後親戚結婚叫我去滾新人床，都包生男…。」

文章一出，其他網友也紛紛留言，「為了蒼天眾生，只能讓您繼續邁向70老處男了」、「那你可以兼差專做替租客淨屋的工作」、「想請你來我的新家除靈滾床」、「可以出來創業了啊」、「魔法師的傳說是真的」、「你這樣買房都比別人便宜，直殺六折」。

窗簾沒拉好！陽光照射進屋裡 ...

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