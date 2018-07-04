尪40K能養家嗎？人妻細算「等媽走了賣房」 網批噁心

2018年07月04日 07:00 杜炤佑

百善孝為先！台中一名人妻在網上發文表示，自己是全職媽媽，丈夫月薪約4到4.5萬，但一家3口必須面對房貸、小孩與失智老母的生活費，讓她擔心一個人的薪水是否能養活全家？不過該篇文章卻意外引起鄉民憤怒，怒罵人妻不孝，「看到妳盤算媽媽的身後事，真的滿不舒服的」。

女網友在PTT發文表示，丈夫月入4萬到4萬5千元，年終2個月，兩人目前育有一子，房貸已順利繳清、家中沒車，一年只需要包2萬元紅包給母親，而她因為學歷不高，就算出去找工作也是22K，所以選擇全職在家帶小孩。

人妻表示，去年父親過世後，哥哥拿出老爸留下的200萬，幫助他們買500萬新房，其中條件包括舊房要給媽媽住，並希望他們能買在附近，並幫忙照顧老人家，「主要開銷哥哥負責，我只要（照顧）她三餐，媽媽已有點嚴重失智，如果媽媽再見了舊房也是我的。」

她表示，自從生了小孩後，天天記帳，就連小額花費都不放過，細算下來，每個月花費大概2萬到2萬5千元，不過她心中還有個煩惱，「接下來有房貸，小孩也會越來越大，又多媽媽三餐，雖然還有一點存款但不多，老公認為再省一點活得下去，等媽媽再見了再賣舊房，認為我22k不如在家帶小孩，很擔心老公一人真的能養全家嗎？」

對此，其他網友看了紛紛建議她，「媽媽接來住，舊房出租，就近照顧比較安心，光妳能賺的薪水只能22K，就覺得妳根本沒選擇權」；不過也有網友忍不住批罵，「一直媽媽再見，看了很不舒服」、「竟然有人把等媽媽再見了列入盤算，開了眼界」、「如果妳老的時候變成這樣的話，女兒是這種心眼，看的下去嗎？」、「算計媽媽死後財產也太噁心」。