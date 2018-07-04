「為錢出賣身體！」最正校花79張不雅照瘋傳 淚求網友：不要點

「為錢出賣身體！」最正校花79張不雅照瘋傳 淚求網友：不要點(圖/ 翻攝自IG@ Pariya Chaleepote、《批踢踢實業坊》)

友善列印
／綜合報導

近日有網友在《批踢踢實業坊》表特板分享一組學生妹的性感照，有幾張更是全裸但不露點入鏡，讓許多人看完受不了，馬上有老司機跳出來爆料，以圖搜圖後發現是一名泰國網美Pariya Chaleepote，甚至曾經流出裸照，引起熱烈討論。而網妹近期也在臉書發文，坦承「為錢犯錯」拍不雅照，並請求大家不要點照片看。

泰國一名網美Pariya Chaleepote在學生時期被當地網友冠上「最正校花」的稱號，但被網友哀求「願意付錢」請她拍性感照，她當初考慮許久才答應，因此「為錢出賣身體」拍下多張不雅照；沒想到事後對方將約79張照片外流，還販賣她的照片或是利用她的照片進行詐騙，最令她崩潰的是，她最後一毛錢都沒拿到。

Pariya Chaleepote近日也在臉書發文，請網友不要點擊她的照片，以免受騙。 Pariya Chaleepote近日也在臉書發文，請網友不要點擊她的照片，以免受騙。(圖/ 翻攝自臉書@ Pariya Chaleepote)

Pariya Chaleepote的不雅照早在去年9月在當地就引起轟動，沒想到風頭過了，現在又出現詐騙集團拿她的照片到網路上騙人，她日前在臉書上發文提醒網友，不要輕易受騙，「有人拿我的照片四處騙人，如果你看到就趕緊關掉，千萬不要點擊受騙」。

而Pariya Chaleepote的照片也讓《批踢踢實業坊》鄉民受不了，紛紛興奮地表示，「我的小頭也逐漸母湯」、「這我知道，身材超鬼神」、「以圖搜圖不得了啊」、「找到門了，這個等級真的超高」、「泰國的這樣很可以，起碼驗證了不是人妖」、「有這種同學真的母湯」。

Pariya Chaleepote坦承自己為了錢拍不雅照，但最後照片不僅外流，她連一毛錢都沒拿到。 Pariya Chaleepote坦承自己為了錢拍不雅照，但最後照片不僅外流，她連一毛錢都沒拿到。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

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