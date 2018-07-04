2018年07月04日 09:23 邱柏玟

中肯哥嗆LINE詐騙群組「鬼才相信」 隔天帳號竟遭停權！(圖/ 翻攝自爆料公社)

網路發達，但也伴隨著更多的科技犯罪。日前有一名男子被拉入一個LINE群組，其中有幾名「網美」成員討論儲值就能賺錢，他一眼就看出是詐騙手法，出言吐槽「有人相信才有鬼」再退出群組；豈料，隔天他的LINE帳號卻被官方停權，原來是他的心直口快引來對方集體報復，瘋狂檢舉他的帳號。

一名男網友在臉書社團分享自己被詐騙害到的慘痛經驗，他說在6月26日時被拉進一個LINE群組，但裡面的成員他一個都不認識，便決定觀察看看再決定要怎麼做；群組裡有4名大頭貼是大陸網美照的成員，你一言我一語的討論「可以到便利商店儲值點數賺錢」。

其中一名成員提到，「只要到7-11儲值點數並將密碼拍照傳給她，就能夠快速獲利」，還貼出到7-11儲值1000元的照片，並揚言「一個下午已經賺4000(元)」，馬上有另一名成員答腔，「我也賺了4000多(元)」。但原PO一看就知道是詐騙集團，卻有人詢問如何儲值，讓他直接嗆「這樣會有人相信才有鬼，蠢斃了」，語畢就退出群組。

原PO本以為退出群組就沒事了，但隔日他發現自己用LINE傳訊息給朋友，對方都讀不到，他推測自己遭到詐騙群組的人惡意檢舉，於是趕緊寫信向LINE官方反應，問「我在詐騙社團裡面留言提醒其他人士不對的嗎？」，也表示自己帳號使用超過五年，希望官方能查清楚，讓他的帳號能恢復正常。

豈料，官方在收到原PO的回應後，給他的回覆卻直言，「您已違反本公司的服務條款中的「12.禁止事項」，基於以上理由，我們無法開放您的LINE使用權；原PO也上傳官方說他違反的條例，「導致第三方失實陳述的活動，或有意散布虛假訊息的行為」。

LINE官方的回應讓原PO超傻眼。(圖/ 翻攝自爆料公社)

面對自己使用超過五年的帳號遭停權，家人、好友、工作和客戶資料全都在裡面，讓他崩潰地說，「遺失工作資料影響我的生活甚大！只能說我自己太白目斷了詐騙集團的財路」；原PO也勸告其他人，「以後被加入詐騙群組直接退出就好！善意提醒他人可能害自己帳號被停權…」。

許多網友看到原PO慘痛的經驗，都紛紛留言安慰他，「不出聲低調檢舉，再觀察官方如何處理」、「所以，應該先不要嗆他們，先檢舉他們」、「詐騙都集團性，你嘲笑他，他們就聯合所有人檢舉你，因為人數眾多，你就被LINE認為真的是如此了」、「我的天啊，同樣一條限制也能抓他們啊，而且當事人還不至於構成這樣的條件吧，擺明惡意檢舉」。