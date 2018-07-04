背一顆電池下玉山賺8000元 網驚：根本「死亡行軍」

背一顆電池下玉山賺8000元 網驚：根本「死亡行軍」（圖／翻攝自伍玉龍臉書）

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／綜合報導

護送一顆電池現賺8000元，你賺嗎？有「台灣雪巴」封號的登山家伍玉龍在臉書發出召集令，廣邀天下英雄挑戰背電池下山，個人累計達8顆還加發獎金10000元，不過由於每顆電池有75公斤重，再加上是山路地形，單趟路程8.5公里，讓不少網友擔心「有命賺，可能沒命花」。

伍玉龍日前在臉書PO文徵求勇士，計畫要將排雲山莊75公斤的鉛電池背到塔塔加登山口，並送至警察隊後面，「一顆電池8000元，一或多人，一天或兩天揹皆可，現金下山當天發放，個人累計達8顆，加發獎金10000元，背完為止。」

由於排雲山莊海拔3400公尺，塔塔加登山口海拔2600公尺，單趟8.5公里，消息傳到批踢踢「MuscleBeach板」後不少鄉民驚呼「開這價錢是作功德吧」、「馬的這是三小？死亡行軍嗎」、「這一腳滑會出人命」。

也有人提出警告，「用半月板換八千塊，看你願意背幾次」、「75公斤、地上不平…你的腳能撐多久？遲早爆掉」、「搞爆膝蓋真的划不來」、「高山空氣不好吸吧？更喘」。

由於該批電池是太陽能的鉛酸電池，有網友在伍玉龍臉書下方留言處建議，為何不把電池液倒出另外包裝，分裝下山？但得到的回覆是「此為密封鉛酸電池，怕污染」；也有人問為何不能用直升機空運？但對方回覆「已無物資吊掛直升機」。

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