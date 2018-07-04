詭異！大蜘蛛身體閃亮亮 真相噁到起雞皮疙瘩

詭異！大蜘蛛身體閃亮亮 真相噁到起雞皮疙瘩(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
詭異！大蜘蛛身體閃亮亮 真相噁到起雞皮疙瘩(影片/ 取自臉書@ Candice Priest)

蜘蛛是許多人害怕的生物之一，最近臉書上瘋傳一段影片，有一隻大蜘蛛在燈光下身體變得亮晶晶，讓人看了嘖嘖稱奇，不少人好奇「為什麼會發光？」；有專業的網友跳出來解惑，這些光芒其實是蜘蛛寶寶們的眼睛，因為反光才會呈現各種顏色。而知道真相後，有人怕怕地表示，「一群蜘蛛寶寶凝視著你」。

美國維吉尼亞州一名網友普瑞斯特(Candice Priest)在家裡發現一隻大蜘蛛，在燈光照射下，身體竟閃閃發光，因為角度不同還有綠色、藍色、黃色、白色等不同顏色；但他仔細看才發現，大蜘蛛身上有一群寶貝若蛛，這些閃亮亮的光就是牠們眼睛反射出來的，讓他忍不住驚呼「太酷了，但也好詭異啊」。

這段影片其實是在2017年6月發生的事情，當時就引起熱烈討論，近期又被網友翻出來討論，甚至被分享到各大社群平台，至今已超過千萬觀看次數。大部分網友看到蜘蛛亮晶晶的樣子都感到相當神奇，「遠看真的以為是什麼LED燈」、「一閃一閃亮晶晶，好美」、「從沒見過這麼漂亮的蜘蛛」。

但仍有部分網友看完怕怕的，「我想說還不錯，但牠是一隻蜘蛛啊」、「令人毛骨悚然」、「牠們的眼睛都盯著你看」、「如果想殺掉牠，會有超多蜘蛛寶寶亂竄，我之前嘗試過，牠們真的跑超快的」、「這個我不行，全身起雞皮疙瘩」。

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