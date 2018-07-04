一隻老鼠讓北捷乘客瘋狂逃命 目擊者傻眼：鞋子噴到半個車廂外

2018年07月04日 11:01 陳慶餘

今（4）日早上9點正值上班尖峰時段，北捷淡水線象山到大安站驚傳因為不明原因所造成的恐慌事件，雖然後來北捷證實只是有老鼠在車廂出沒，並且透過廣播來疏導乘客，但不少人乘客仍因為恐慌而不斷推擠狂奔。事後就有目擊者在事後在臉書上分享現場經歷，指出他在車廂內被驚慌的乘客推擠，除了手被劃傷以外，鞋子更是噴飛到半個車廂以外，讓他傻眼直呼「哥的運氣真背」。

一名身處現場的網友在事發過後在臉書上PO出自己的受傷照片，並還原現場狀況，指出捷運到了大安站之後所有人都狂奔而出，但他卻滿頭問號，因為根本就沒有看到任何拿著刀子或是兇器的人，而他也好不容易等所有人都出去了以後，才在半個車廂外找到他的左腳鞋子。

另一位目睹狀況的女網友也在臉書上表示「人嚇人真的會嚇死人！」女網友指出，當時突然整個車廂的人開始尖叫推擠，結果一堆人不是先搞清楚狀況，而是跟著開始逃竄，即使捷運公司用重複的廣播和站務人員告知民眾只是老鼠，結果還是有不少人沒穿鞋就跑出車廂，還狂打電話說「出事了」，繼續傳遞錯誤資訊，讓她無奈的表示：「捷運不是常常在宣導要傳達正確訊息嗎…路上不知道安慰了多少小姐阿姨爸媽，結果就連一旁的小弟弟比大人懂事，還說不就只是老鼠嗎？」