2018年07月04日 11:35 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

混血嫩妹在美棒球賽清唱台灣國歌 全場觀眾起立聆聽(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

台灣因為主權問題，在國際間經常遭封殺、打壓，但依然有不少人努力讓全世界「看見台灣」。最近美國有一場棒球邀請賽邀請中華台北隊參賽，開場前的唱國歌儀式便特別找來一名台美混血少女演唱，全場起立的狀況下，她沉穩地清唱台灣國歌，儘管外國人不懂國歌歌詞內容，但他們也被少女歌聲感動，紛紛為她熱情鼓掌。

綜合外媒報導，住在美國北卡羅萊納州的一名14歲台美混血少女羅凱莉(Kylie Robinson)，受到小聯盟球隊杜罕公牛的邀請，從6月12日開始到主場唱國歌，在為期18天的賽程中演唱美國國歌；但特別的是，羅凱莉6月30日時在球場上清唱台灣國歌，讓現場觀眾超驚艷。

當天是小聯盟的一場邀請賽，而對手正是中華台北隊，所以當地台灣社區的移民苦惱誰要負責唱國歌，就想到擁有好歌喉的羅凱莉；除此之外，羅凱莉在2013年至2015年都住在台北，所以上學的時候有體驗過在每周周會唱國歌，她就因此將歌詞旋律都記在腦海裡。

在美國唱台灣國歌沒有伴奏音樂，所以羅凱莉必須用清唱的，她也跟當地媒體透露，「台灣國歌通常不會清唱，一般會有交響樂伴奏，氣勢磅礡」；不過，即使沒有伴奏，大多數的現場觀眾也沒聽過台灣國歌，但大家都被羅凱莉的歌聲著迷，留下深刻的印象。

但讓羅凱莉最開心的事情，莫過於自己的歌聲得到來自台灣的棒球選手認同，她興奮地表示，「(台灣)國家隊選手全部都來和我擊掌」。