這國家上網人數不到總人口1％ 卻靠一支手機創造無數婚姻媒合傳奇

2018年07月04日 12:04 李珮雲 ／綜合整理；波特‧埃里斯曼／大是文化 ／綜合整理；波特‧埃里斯曼／大是文化

印度，這個上網人數不到總人口1%的國家，供應鏈和物流超不可靠，蔬菜未送到市場前就壞掉，靠電商發展最好的竟然是「婚姻媒合」？

印度創業者認為，新科技可以改善其他類型的網路平臺，不是1996年時最具吸引力的C2C或B2C，而是B2G──新娘對新郎（Bride to Groom）。

這是由於印度報紙經常收到大量的分類廣告，都是父母為自己的兒子、女兒尋找合適的對象，於是腦筋動得快的人就建立婚姻媒合網站，讓搜尋更簡易、有效。

印度有90%的婚姻依然是由父母安排。成為了非常大的商機。這些網站提供詳細的個人資料，包括工作前景、薪水、教育程度、種姓階級、宗教及飲食禁忌，當然還有身高、體重，與種族，方便父母親能立即搜尋，比如要找一位婆羅門階級、有初等教育程度、會說泰米爾語的新娘，這樣就能省去大把時間。

不用說，婚姻媒合網站在印度大受歡迎，今天有無數網站是專門針對某些地區、宗教和社會階級，甚至還有持有簽證可以在美國工作的、鰥夫、寡婦、離過婚的人等。根據國際諮詢公司美商弗若斯特和沙利文（Frost & Sullivan）統計，約有360億美元的市場。

這似乎和電子商務的基本營收，也就是在網路上買賣商品，完全沒有關聯，但其實它說明某項重要的觀念。

尋找合適的對象需要高度信任，在傳統的婚姻媒合方式中，信任通常建立於既有的社會關係，但網路在此過程中介紹更大量的陌生人，也製造出對信任的挑戰。「婚前偵探」這種行業隨著婚姻媒合網站而出現，以填補信任的鴻溝。這些第三方偵探會跟蹤，與調查潛在的婚配對象，再向委託的父母確認檔案中的這個人，確實是他們想要的人。

婚姻媒合網站的興起，證實印度網路環境中缺乏信任的問題，可以被克服。如果提供新娘和新郎的網路平臺，能成功填補信任鴻溝，那麼商品買賣的平臺一定行。

本文摘自，大是文化《勾引六十億個買家》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！