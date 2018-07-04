女大生醉後衣衫不整怒告性侵 男同學人生毀了

女大生雷丁頓（左）認為自己被戈德曼性侵（翻攝Crime Online）

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美國紐約一名女大生雷丁頓（Catherine Reddington）去年4月在一場派對喝得爛醉，並且在隔天起床發現自己疑似遭到男同學戈德曼（Alex Goldman）性侵，因此氣得報警處理。除此之外，雷丁頓還不斷在網路上發文控訴，她慘被戈德曼用各種變態手段性侵，甚至還打電話到戈德曼實習的地點，害得他被學校和實習的公司開除，沒想到調查結果出爐後，警方根據種種證據證明男方根本就是清白的，讓從始至終就聲稱自己是無辜的戈德曼，氣得控告女大生誹謗。

根據《每日郵報》報導，雷丁頓和戈德曼是雪城大學（Syracuse University）的同學，兩人在今年4月參加了同一場派對，而雷丁頓在隔天起床後，發現自己衣衫不整的躺在戈德曼的床上，身上還有多處傷痕，讓她越想越不對勁，一口咬定自己被戈德曼性侵並報警處理。

除了報警之外，雷丁頓還向校方報告此事，讓校方也立刻將戈德曼退學，接著雷丁頓更聯絡了戈德曼實習的電腦公司，使得他慘被開除。

但根據警方的調查結果發現，雖然雷丁頓認為自己被戈德曼性侵，但警方在她的陰道內並沒有採集到任何相關DNA，而雷丁頓也坦承自己記不起任何當天的事情，讓大好人生就這樣被毀掉的戈德曼怒告雷丁頓毀謗，指責她在網路上散播有關於他的不實指控，除了對他造成難以估計的經濟損失外，更使他在這段期間飽受精神折磨，並向女方求償600萬美元（約新台幣1.83億元）

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