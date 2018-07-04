被逼分手！國中屁孩秀「割腕照」怒嗆爸媽 照片卻笑翻網友

2018年07月04日 14:21 杜炤佑

暑假才剛開始沒幾天，就有學生脫序事件頻傳。今（4）日有網友在臉書上發現，一名國中屁孩PO出「割腕照」，抱怨家長逼與愛人分手，更嗆出「我會長大，你們只會老」等語，但照片上明顯看出是拿番茄醬倒在手腕上的「假輕生」，讓大批網友看了紛紛笑翻。

網友4日在「爆廢公社」轉貼一張截圖，內容是屁孩疑似在父母的壓力下，被逼和女友分手，於是PO出一張割腕照，並寫下「為什麼國中生不能貪（談）戀愛？為什麼我們的未來要被家長給限制住？我們是未來的主人翁，以後你們老了沒人養就別怪我！」最後更嗆出「我會長大，你們只會老。」

屁孩拿番茄醬假裝割腕輕生。(圖/爆廢公社)

但照片中，明顯可以看出手腕上的並不是鮮血，而是番茄醬，讓其他網友看了紛紛笑回，「不要浪費食物，想吃薯條了」、「這個血脂太高喔，這麼濃」、「有想過蕃茄醬的感受嗎？」、「這演技和道具我給87分」、「看到這圖⋯誰可以幫我準備薯條跟雞塊⋯哦對了 還要配一杯可樂！」

據了解，其實這張「假割腕照」先前早就在網路上流傳，後來成為許多未成年男女用來表達憤怒的示意圖。

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