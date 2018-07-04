替男友叫餐！外送員門縫驚見裸女 急回撥客人：他劈腿

替男友叫餐！外送員門縫驚見裸女 急回撥客人：他劈腿(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

外送員騎到顧客所在地，將食物交給對方，有時難免會看到不該看的。美國愛荷華州(Iowa)一名女大生，日前替男友叫了外送，希望給對方驚喜，豈料外送員抵達目的地後，從門縫中發現顧客男友的家中有一名裸女，讓他當下驚覺不對勁，馬上回撥給女大生，才意外揭露對方劈腿。

23歲女大生斯佩爾（Kayla Speer）與男友談遠距離戀愛，日前她想要給對方驚喜，於是刷卡幫男友點餐，並請外送員直接將食物送過去，隨後也貼心的告訴男友，而對方起初並未立即回覆，她還誤以為男友睡著了。

女大生斯佩爾在推特PO出這段故事(圖翻攝自推特/Kayla Speer) 女大生斯佩爾在推特PO出這段故事(圖翻攝自推特/Kayla Speer)
女大生斯佩爾在推特PO出這段故事(圖翻攝自推特/Kayla Speer) 女大生斯佩爾在推特PO出這段故事(圖翻攝自推特/Kayla Speer)
女大生斯佩爾在推特PO出這段故事(圖翻攝自推特/Kayla Speer) 女大生斯佩爾在推特PO出這段故事(圖翻攝自推特/Kayla Speer)

而食物成功送達後，斯佩爾也收到男友的感謝回覆，但過不久，外送員便回撥給她，並說道「嗨！我通常不會這樣回撥，但我覺得你應該要知道…，當你男友出來取餐時，我從門縫中看見一名裸女，而且正躺在沙發上」，更解釋當下他很尷尬，只想趕緊離開那裡。

斯佩爾驚覺男友背著她偷吃，於是向外送員道謝後，趕緊致電給男友，並向他告知剛才的情況，儘管男友試圖要說謊解釋，但事實已擺在眼前，斯佩爾根本無法接受男友的說法。事後，她也很感謝外送員的見義勇為，「儘管我不知道他是誰，但是我想再次謝謝他，畢竟他做了別人不會做的事，他真得很棒！」。

而斯佩爾也將事情經過PO在推特，當事餐廳得知後，也決定為斯佩爾與親友，在店裡免費辦一場「分手派對」，許多網友也紛紛給予支持，留下五顆星的好評價「衝著這個故事，我決定到店朝聖」，意外讓這家店爆紅，還有網友起鬨，要女大生與外送員在一起。

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