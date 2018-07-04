北捷「屍鼠列車」700人尖叫暴衝 網揭「癱瘓台北」方法

2018年07月04日 15:18 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台北捷運出現「吱吱之亂」！今（4日）早發生的老鼠版「屍速列車」事件，讓捷運車廂上的700人陷入恐慌，尖叫暴衝後的場面，只見鞋子、包包掉滿地，列車甚至一度停擺「抓鼠」，消息一出引起批踢踢鄉民熱議，還有人以此為鑑，直言「要癱瘓台北真的太容易了！」

台北捷運淡水信義線今早9時4分一輛開往象山站的列車停靠大安站，由於正值上班尖峰時段，加上車內有老鼠引起民眾推擠狂奔，北捷獲報後緊急淨空車廂，並疏散車上約700人改搭下一班車，過程約3分半鐘。

有民眾的米漿被擠爆灑了一地（左圖／翻攝PTT），乍看還以為是血跡，另有也有人在推擠過程中被劃傷（右圖／翻攝臉書）

事後現場照片紛紛流出，不僅地上全是散落的鞋子、包包，還有民眾的米漿被擠壓灑了一地…乍看還以為是血跡，現場一片狼藉，甚至有人在推擠過程中手被劃傷，鞋子更是噴飛到半個車廂以外。

消息傳到批踢踢，不少鄉民全看傻了，紛紛笑虧「我大首都天龍人竟然怕老鼠？」、「一隻老鼠嚇的像被恐攻一樣」、「有夠無言，紐約地鐵遇這事大家都只會面無表情的把腳抬起來」、「三寶效應，一個三寶叫、整車叫」；還有人說「原來要擊潰台北，就只要放老鼠大軍就好」、「阿共要癱瘓台北真的太容易了」。