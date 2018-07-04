北捷「屍鼠列車」700人尖叫暴衝 網揭「癱瘓台北」方法

北捷「屍鼠列車」700人尖叫暴衝 網揭「癱瘓台北」方法（圖／翻攝自爆料公社、PTT）

友善列印
／綜合報導

台北捷運出現「吱吱之亂」！今（4日）早發生的老鼠版「屍速列車」事件，讓捷運車廂上的700人陷入恐慌，尖叫暴衝後的場面，只見鞋子、包包掉滿地，列車甚至一度停擺「抓鼠」，消息一出引起批踢踢鄉民熱議，還有人以此為鑑，直言「要癱瘓台北真的太容易了！」

台北捷運淡水信義線今早9時4分一輛開往象山站的列車停靠大安站，由於正值上班尖峰時段，加上車內有老鼠引起民眾推擠狂奔，北捷獲報後緊急淨空車廂，並疏散車上約700人改搭下一班車，過程約3分半鐘。

有民眾的米漿被擠爆灑了一地（左圖／翻攝PTT），乍看還以為是血跡，另有也有人在推擠過程中被劃傷（右圖／翻攝臉書） 有民眾的米漿被擠爆灑了一地（左圖／翻攝PTT），乍看還以為是血跡，另有也有人在推擠過程中被劃傷（右圖／翻攝臉書）

事後現場照片紛紛流出，不僅地上全是散落的鞋子、包包，還有民眾的米漿被擠壓灑了一地…乍看還以為是血跡，現場一片狼藉，甚至有人在推擠過程中手被劃傷，鞋子更是噴飛到半個車廂以外。

消息傳到批踢踢，不少鄉民全看傻了，紛紛笑虧「我大首都天龍人竟然怕老鼠？」、「一隻老鼠嚇的像被恐攻一樣」、「有夠無言，紐約地鐵遇這事大家都只會面無表情的把腳抬起來」、「三寶效應，一個三寶叫、整車叫」；還有人說「原來要擊潰台北，就只要放老鼠大軍就好」、「阿共要癱瘓台北真的太容易了」。

文章來源：PTT

一隻老鼠讓北捷乘客瘋狂逃命 目擊者傻眼：鞋子噴到半個車廂外
不滿被送去養老院等死 92歲...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。