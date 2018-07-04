知識變現！微創業開啟斜槓人生 諧星作家3點提醒

2018年07月04日 16:18 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

在薪水停滯的時代，很多人會開始考慮下班後兼差，或者用現在比較夯的詞，叫做「斜槓」，不論是兼差或者斜槓，兩者主要的意涵，都是在談如何開拓自己的第二人生，甚至是用興趣賺錢，我身邊很多年輕人都這樣，六點下班後，展開他們的第二人生，像是我的屬下阿瑞去當武術老師、阿宇趕著去幫忙客戶拍影片，筱千帶著筆電去咖啡廳寫小說。

傍晚六點的下班卡，像是在這些年輕人身上撒下魔法粉，給了他們全新的靈魂，他們眼神閃閃發光、精神奕奕地衝去做第二份工作，免催、免罵、自動自發，從上班時聽命行事的一條蟲，搖身一變，成為下班後創意無限的活龍。相同的一個人，為什麼差異這樣大，因為這些兼差有一個特性，都是他們原本就有興趣的事情，因為熱愛所以不累。

收入呢？平均每個月多了幾千元或幾萬元，說多不多，說少也不少，但總比傻傻等待企業加薪來得快多了。兼差當武術老師的阿瑞後來還出了一本介紹防身武器的書，版稅也拿到幾萬塊，人生的資歷又多了一個，當然很賺！

這是他們的兼差，也是創業，一個不太需要耗費成本的創業，如果成功，就成為主業，如果沒有因此大富大貴，也增加了一些收入，風險極低。

這樣的創業模式是這時代的產物，像是一個圓規，以個人為圓心，興趣為半徑，畫出美麗的圓，交疊在原本的主業上頭，互不影響卻也互為支撐，稱之為「微創業」。

「微創業」的風潮不僅在台灣，在日本也成為潮流，Live Create股份有限公司的總裁小山龍央先生，觀察到這樣的趨勢，有系統地整理出具體可行的「微創業」方法，在這本《立刻幫自己加薪》中提出的概念，像是「你認為的常識，對別人而言可能不是常識」，這點我就很有感觸。

有個朋友是美妝雜誌的記者，常常報導韓國的流行趨勢，因此知道如何在東大門批貨輸入台灣，進而販售賺取差價，這對她來說是常識，對別人來說卻是經營網拍、拿貨的專業知識。她在網路上招生開課，教導韓貨批發，一人收費三千五，招生情況最好的時候，一個月光是學費收入可以破十萬，副業賺得比本薪還高，也意外開創出新的事業。

創業不可怕，可怕的是「燒光積蓄的創業」，用興趣微創業方法皆強調是「不賭上整個人生的創業之路」，甚至「將每次失敗，控制在最小限度，即使不幸失敗，也有力氣站起來」，但在如此低風險的微創業下，我也有三點要提醒你：

第一、走紅前，錢少又寂寞：

斜槓人生一開始時，因為你還不是咖，賺到的錢是比較少的，要透過時間的累積，打出口碑與品牌後，才會逐漸有有不錯的收入，而如果想要達到更進階的名利雙收，往往不是短短半年或者一年就可以實現，你需要有點耐心去耕耘，甚至如果你想要達到像知名網紅小玉，九個月入帳340萬的等級，除了努力跟創意有梗外，可能還需要點運氣。

第二、工時拉長：

當你一開始斜槓，經營副業，你的工作時間一定會變長，尤其一開始，萬事起頭難，這時候體力跟心力耗費最大，你需要顧好你的身體健康，才不會累到往生或者看醫生，在這場戰役中，要走的久，才能走出柳暗花明，看到人生的金銀島。

第三、斜槓有成後將面臨抉擇：

如果你成為斜槓青年中的佼佼者，逐漸展露頭角，這時候你的副業，可能會影響到你的本業，你將面臨二選一的情況，到時候如何取捨，關鍵點可能是你手上持有現金的厚薄，是否能給你一些奮力一搏的勇氣，存款越多，勇氣越大。

因此，不論你的興趣是美妝、賣衣服、旅遊還是吃美食，只要你夠喜歡，你就是這領域的達人，透過網路販售你的知識，打造出神奇的煉金術，相信你也會因此覺得很有成就感。當你開始行動，就可能改變你的人生，替自己加薪、開創新局面。

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