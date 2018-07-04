肥到會夢遊毆妻！百公斤男為愛減重 狠甩61kg變型男

肥到會夢遊毆妻！百公斤男為愛減重 狠甩61kg變型男(圖翻攝自/每日郵報)

友善列印
/綜合報導

現代人忙於工作，因此常會忽略運動，身材隨著時間變得越來越胖。英國一名26歲男子，由於生活步調緊湊，再加上愛吃高熱量食物，導致他胖到150公斤，甚至被診斷出罹患「睡眠呼吸中止症」，還曾因此毆打他的妻子，他才發現事情的嚴重性，努力減肥變成帥氣型男。

居住於白金漢郡（Buckinghamshire）的威爾斯(James Wells)，因工作的緣故，導致他三餐都以高熱量食物為主，一週必吃披薩與巧克力棒，甚至還要喝掉42罐能量飲料補充體力，導致他在23歲時胖到150公斤，而生活也因此受到影響，不僅走路、工作都相當吃力。

威爾斯(James Wells)減重前後差異(圖翻攝自/每日郵報) 威爾斯(James Wells)減重前後差異(圖翻攝自/每日郵報)

而過於肥胖的威爾斯，還被診斷出罹患「睡眠呼吸中止症」，喉嚨的肌肉及軟組織鬆弛，就會造成氣管阻塞，導致大腦因此缺氧，患者睡眠時也會驚醒，嚴重者還可能變成心臟病或腦中風，後來他的睡眠品質越來越差，甚至出現夢遊的症狀，還常做惡夢被驚醒。

威爾斯(James Wells)成功減重，模樣相當帥氣可愛(圖翻攝自/每日郵報) 威爾斯(James Wells)成功減重，模樣相當帥氣可愛(圖翻攝自/每日郵報)

最恐怖的事，威爾斯有次夢到屋頂坍塌，他竟夢遊將妻子拉下床，並用身體想護著妻子，但這舉動其實將對方壓的喘不過氣，直到醒來後才發現不對勁，而另一次他則是夢見有歹徒闖入，為了保護家，他因此出拳毆打歹徒，甚至掐住對方脖子，直到妻子叫他起床後，威爾斯才發現，他竟將妻子誤認成歹徒。

總總事情讓威爾斯感到害怕，表示「我無法控制自己，光想就覺得可怕，更很自責我竟會去傷害枕邊人，妻子為了保護我，甚至還將車門與房門的鑰匙藏起來，以免我跑出去」。而妻子也透露「每晚我睡得都很不安穩...我不知道晚上會發生什麼事情，丈夫也無法控制，我們倆每天都過得心煩意亂」。

為了兩人的未來，威爾斯決定要減肥，首先禁食高熱量食物，盡量餐餐在家裡吃，並採用低鹽低油的烹調方式，早餐吃粥配水果；午餐則是沙拉；晚餐是雞肉與蔬菜，而每日喝3公升的水，若是感覺肚子餓了，就以「水果」當作零嘴。

歷經9個月的努力，威爾斯從原本的150公斤，瘦到剩下89公斤，而BMI也從45降到28，而減重成功也讓他的睡眠品質變好，也不再做惡夢或夢遊，最開心的是，他再也不會傷害妻子了，「我覺得自己改頭換面了，更不用擔心，睡覺時會做什麼可怕的事，每天睡覺都很舒適」。

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