與男友「魚水之歡」！下秒前女友開門 結局神展開

與男友「魚水之歡」！下秒前女友開門 結局神展開(示意圖/達志影像)

友善列印

這樣的男友能相信嗎？一名女網友在臉書發文表示，某天在男友房間正恩愛時，竟目睹男友的前女友開門進來，且看起來已經對家裡很熟悉，還持有備份鑰匙，讓女網友當場心灰意冷，直罵：「我還認為是我的真愛 .... 我還認為我找到對的人了。」

女網友在臉書「靠北男友」PO文控訴，她與男友在一起一年多，以為這次遇到對的人，某晚她到男友房間正在享受「魚水之歡」，還在男友身上「搖來搖去」時，前女友竟出現了，「開了男友的房間門....我瞬間傻眼停頓外加冷掉，他的前女友，看到我再房間上面搖...默默的把房門關起來!!我男友竟然叫我繼續別理他（她）。」

後來三人到客廳談判，原PO質問男友「為什麼前女友有你家鑰匙」，男友回答「分手後沒還給他」，前女友則稱「現在才有時間還」，讓原PO聽了當場氣炸，「X哩...半夜才有時間還他，所以之前都是這樣半夜來找我男友的吧？」隨後前女友主動交還鑰匙，男友也一直求復合，讓原PO半信半疑，「我該相信嗎？」

文章一出，其他網友看了也紛紛留言「你確定他是來還鑰匙的？不是來找你男友打砲的？」、「沒有真愛這種東西，你是幼稚園？只有真心換絕情」、「女友分手變炮友，記得拿他鑰匙……下次換妳開門」、「半夜會直接開門進來，說沒鬼，鬼都不相信！」

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