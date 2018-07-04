正妹大胃王曝1個月「吃掉百萬」 網驚：吃黃金嗎？

正妹大胃王曝1個月「吃掉百萬」 網驚：吃黃金嗎？(圖翻攝自/微博/大胃王貓妹妹)

友善列印
/綜合報導

現在網路直播正夯，有人靠唱歌、跳舞吸引粉絲，有的人則是以「能吃」爆紅。大陸一名正妹直播主播，以「大胃王」在直播界打響名號，讓人想不透身材纖瘦的她，怎麼這麼能吃，而許多粉絲也好奇她一個月伙食開銷，而最近她也在直播中自曝，她光是在吃的上面就要花掉「22萬人民幣(約新台幣100萬元)」，讓許多人根本不相信。

根據《主播八卦網》報導，21歲的正妹直播主播「大胃王貓妹妹」，直播內容都以「吃」為主，由於她外型亮眼且身材姣好，因此深受許多粉絲喜愛，但這麼會吃的她，也讓許多人好奇，她究竟一個月的伙食費開銷究竟多少。

正妹主播先前開直播時，期間與男友談話間意外透露，她上個月(6月)光是直播吃飯，就花了男友14萬人民幣(約新台幣64萬元)，而前一個月（5月）則吃了8萬元(約新台幣36萬元)，不僅如此，她還會額外再叫外賣，而總金額更是高達8萬元。

而這段直播播出後，許多網友直呼不相信「22萬！也就是每天吃7千多，說出來都不會想笑嗎？」、「一個月吃黃金嗎？怎麼吃到14萬」、「絕對胡扯！一天7千塊，你看他天天吃的哪些能吃到7千塊？」、「看她吃那點東西一天能吃7000元？那些1000元都不到好嗎」、「她是不是把平時旅遊、購物的開銷也算進去了！就看她吃的那些玩意值22萬？那我豈不是一個月得吃三四十萬？我一天200元都比她吃的好多了！」。

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