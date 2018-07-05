飛1278公里赴前男友畢典！短髮妹穿婚紗嬌喊：只為看一眼

飛1278公里赴前男友畢典！短髮妹穿婚紗嬌喊：只為看一眼(圖翻攝自/梨視頻)

友善列印
/綜合報導

有人總是會被愛情沖昏頭，在旁觀者眼裡或許很笨，但當事者可能會覺得幸福。大陸浙江一名女子為了參加前男友畢業典禮，特地穿上婚紗飛越1278公里到北京，就為了看一眼前男友，沒想到她找到男方後，對方不僅不領情，甚至冷漠的收了花就離開，讓女子最後也感到相當落寞。

根據《梨視頻》報導，年輕女子多多(化名)穿梭在中央美術學院的畢典現場，她身穿一席白色婚紗，手裡還拿著一束鮮花，起初先是表示自己是來送花的，隨後又透露，她從浙江飛了1278公里抵達北京，就是為了看前男友一眼，當初兩人因談遠距離戀愛，儘管最終還是分手了，心裡仍希望可以見證對方最重要的時刻。

兩人僅交談幾秒後，男方拿了花就離開，兩人氣氛相當尷尬(圖翻攝自/梨視頻) 兩人僅交談幾秒後，男方拿了花就離開，兩人氣氛相當尷尬(圖翻攝自/梨視頻)

多多在等待期間，始終沒有看見前男友身影，臉神也顯得有些失望，隨後又趕到另一個地點，透露「他不想我打擾他生活，可是我又突然出現了。可是我之前有跟他講過，我說我畢業典禮給你送花吧！他說行阿，那時候我倆分手了」。

抵達另一個地點後，多多還在鏡頭前整理好儀容，露出緊張的情緒，最後終於找到身穿畢業服的前男友，趕緊上前拍了對方的肩膀，而男方一見到她則是一臉錯愕，隨後兩人交談間，前男友還一度搖了搖頭，沒隔幾秒後離開，兩人也沒再交談了，之後多多聳了聳肩，尷尬的離開。

許多網友為多多感到不捨「找一個愛你的人，比找一個你愛的人幸福」、「女孩明顯還沒放下這段感情啊…願你能早日走出來，遇見全新的愛情」、「你的付出是別人的負擔」、「男孩搞不好只覺得尷尬和負擔，不過人生就這一次，不管結局怎麼樣，能做一個勇敢的女孩也是很棒的」，不過也有許多人認為，送花可以但穿婚紗太詭異了。

影片由此觀看
「上衣遮胸」全裸逛UNIQL...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。