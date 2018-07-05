飛1278公里赴前男友畢典！短髮妹穿婚紗嬌喊：只為看一眼

2018年07月05日 07:30 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有人總是會被愛情沖昏頭，在旁觀者眼裡或許很笨，但當事者可能會覺得幸福。大陸浙江一名女子為了參加前男友畢業典禮，特地穿上婚紗飛越1278公里到北京，就為了看一眼前男友，沒想到她找到男方後，對方不僅不領情，甚至冷漠的收了花就離開，讓女子最後也感到相當落寞。

根據《梨視頻》報導，年輕女子多多(化名)穿梭在中央美術學院的畢典現場，她身穿一席白色婚紗，手裡還拿著一束鮮花，起初先是表示自己是來送花的，隨後又透露，她從浙江飛了1278公里抵達北京，就是為了看前男友一眼，當初兩人因談遠距離戀愛，儘管最終還是分手了，心裡仍希望可以見證對方最重要的時刻。

兩人僅交談幾秒後，男方拿了花就離開，兩人氣氛相當尷尬(圖翻攝自/梨視頻)

多多在等待期間，始終沒有看見前男友身影，臉神也顯得有些失望，隨後又趕到另一個地點，透露「他不想我打擾他生活，可是我又突然出現了。可是我之前有跟他講過，我說我畢業典禮給你送花吧！他說行阿，那時候我倆分手了」。

抵達另一個地點後，多多還在鏡頭前整理好儀容，露出緊張的情緒，最後終於找到身穿畢業服的前男友，趕緊上前拍了對方的肩膀，而男方一見到她則是一臉錯愕，隨後兩人交談間，前男友還一度搖了搖頭，沒隔幾秒後離開，兩人也沒再交談了，之後多多聳了聳肩，尷尬的離開。

許多網友為多多感到不捨「找一個愛你的人，比找一個你愛的人幸福」、「女孩明顯還沒放下這段感情啊…願你能早日走出來，遇見全新的愛情」、「你的付出是別人的負擔」、「男孩搞不好只覺得尷尬和負擔，不過人生就這一次，不管結局怎麼樣，能做一個勇敢的女孩也是很棒的」，不過也有許多人認為，送花可以但穿婚紗太詭異了。