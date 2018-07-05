檸檬水免費點白開水卻要91元 女服務生超跩：我們就是這樣

白開水示意圖。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

這就是心痛的感覺！大陸湖南省有4名朋友相約一間餐廳聚餐，但收到帳單卻讓一行人超傻眼，他們點的白開水一杯居然要價20元人民幣(約新台幣91元)，當他們請來服務生詢問，為何菜單上「檸檬水免費」白開水卻沒標註要收費，服務生不以為然地表示，「我們就是這樣子的」。

綜合陸媒報導，湖南省長沙市有4名消費者到一間餐廳包廂打麻將，期間點了食物和飲料，但當他們看到帳單全驚呆，他們點了4杯白開水被收了80元人民幣(約新台幣364元)，就等於一杯白開水就要20元人民幣(約新台幣91元)，讓他們納悶的是，餐廳提供免費的檸檬水，但白開水卻要收取高額費用。

檸檬水免費點白開水卻要91元 女服務生超跩：我們就是這樣 檸檬水免費點白開水卻要91元 女服務生超跩：我們就是這樣(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

他們氣得請來服務生質問，認為菜單上根本沒有標示白開水需要收費，但服務生態度傲慢地說，「我們檸檬水是免費的，白開水是收費的，我們就是這樣子的」；一行人拿出菜單證明沒寫清楚白開水費用，服務生雖然表示願意替他們減價，但仍強調「我們系統就是這樣」。

慶幸的是，因為餐廳不符合當地《消費者權益保護法》規定，沒有提供商品或服務應該名碼標價，所以消費者捍衛自己權益成功，雙方達成和解，他們也不用花錢買「心痛的感覺」。

洗車兼「洗褲」！水管破洞滿天...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。