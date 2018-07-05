2018年07月05日 07:52 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

這就是心痛的感覺！大陸湖南省有4名朋友相約一間餐廳聚餐，但收到帳單卻讓一行人超傻眼，他們點的白開水一杯居然要價20元人民幣(約新台幣91元)，當他們請來服務生詢問，為何菜單上「檸檬水免費」白開水卻沒標註要收費，服務生不以為然地表示，「我們就是這樣子的」。

綜合陸媒報導，湖南省長沙市有4名消費者到一間餐廳包廂打麻將，期間點了食物和飲料，但當他們看到帳單全驚呆，他們點了4杯白開水被收了80元人民幣(約新台幣364元)，就等於一杯白開水就要20元人民幣(約新台幣91元)，讓他們納悶的是，餐廳提供免費的檸檬水，但白開水卻要收取高額費用。

檸檬水免費點白開水卻要91元 女服務生超跩：我們就是這樣(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

他們氣得請來服務生質問，認為菜單上根本沒有標示白開水需要收費，但服務生態度傲慢地說，「我們檸檬水是免費的，白開水是收費的，我們就是這樣子的」；一行人拿出菜單證明沒寫清楚白開水費用，服務生雖然表示願意替他們減價，但仍強調「我們系統就是這樣」。

慶幸的是，因為餐廳不符合當地《消費者權益保護法》規定，沒有提供商品或服務應該名碼標價，所以消費者捍衛自己權益成功，雙方達成和解，他們也不用花錢買「心痛的感覺」。