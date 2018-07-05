妹妹霸佔廁所太久 哥哥抓狂狠砍53刀：刺第一刀就無法回頭

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

許多男人恨不得自己有妹妹可以照顧，但卻有人把妹妹當仇人殺害！美國一名27歲男子蓋文亨德森(Gavin Henderson)曾有多起暴力前科，日前不滿15歲的親妹妹凱拉(Keaira Henderson)霸佔廁所，居然抓狂猛砍她53刀，害她當場慘死；蓋文受偵訊時，坦言「刺殺妹妹第一刀就停不下來」，也意識到自己要回監獄了。

綜合外媒報導，27歲的蓋文先前曾有多起暴力前科，去年才剛出獄回家與母親及兩名妹妹同住。某天15歲的妹妹凱拉使用廁所太久，蓋文下午三點時想要如廁，但兩人就因為這樣吵了起來，蓋文更按耐不住怒火，直接拿刀追砍凱拉，彷彿抓了狂似的猛砍53刀。

蓋文先前就曾因暴力行為入獄，沒想到跟妹妹發生爭吵，竟狠下毒手。 蓋文先前就曾因暴力行為入獄，沒想到跟妹妹發生爭吵，竟狠下毒手。(圖/ 翻攝自臉書)

儘管凱拉衝出家門到鄰居家求救，但仍不敵哥哥兇殘的惡行；12歲的妹妹返家正好驚見蓋文砍凱拉的驚悚畫面，她看到蓋文全身都是鮮血，凱拉則已被砍多刀，嚇得她急忙打電話給媽媽並報警處理。媽媽接到電話後馬上趕回家，但已無法阻止這場悲劇。

蓋文在砍死凱拉後，直接跑到附近的便利商店，請店員報警。而他也馬上被警方逮捕，在接受偵訊時，蓋文直言在砍下第一刀後，就感覺到自己可能又要重回監獄，接著就停不下來，抓了狂地砍殺凱拉，並表示「我已經無法回頭」；凱拉被砍後當場身亡，目前整起案件仍在調查中。

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