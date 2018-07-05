離奇「人狗牛」三屍命案 忠犬護主慘被電死

拉穆為了救主人衝上去狂咬電纜，結果自己也慘被電死（翻攝每日郵報）

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印度日前發生一起離奇的三屍命案（翻攝puthiyathalaimurai.com） 印度日前發生一起離奇的三屍命案（翻攝puthiyathalaimurai.com）

印度泰米爾納德邦的一處村莊，在本週一（2日）發生一起離奇的「人狗牛」三屍命案，一名65歲的農夫德瓦爾（Mukusu Thevar）在當天帶著他的愛犬拉穆（Ramu）放牛，但沒想到其中一頭牛卻在踩到斷裂的電纜後觸電，而德瓦爾因為手上牽著牛也一起被電到，結果拉穆眼看主人受傷，連忙上前咬住電纜想要幫助主人，也不幸慘被電死。

綜合外媒報導，在事發前一天晚上當地下著大雨並刮著狂風，牧場的電纜也因此被強風吹斷，結果德瓦爾就因為在放牛時因為接觸到了觸電的牛隻而被電死，拉穆也為了救主人而賠上了性命。

德瓦爾的家人指出，他們在聽到拉穆的吼叫聲之後就立刻趕到現場查看，當卻只見牛、狗、人都已經被電死，而在警方趕到現場後，立刻聯絡電力公司的人員切斷電源，才成功將屍身移往別處。據了解，因為想要救主人而觸電身亡的拉穆跟在德瓦爾身邊將近七年，是他放牛、種植農作物的好幫手。

在悲劇發生後，拉穆的忠心事蹟也立刻傳到同村的村民耳裡，不少人都跑到事發現場和拉穆致意，雖然警方初步認定三名受害者都是觸電身亡，但詳細原因仍然在調查當中。

印度日前發生一起離奇的三屍命案（翻攝puthiyathalaimurai.com） 印度日前發生一起離奇的三屍命案（翻攝puthiyathalaimurai.com）
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