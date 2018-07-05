糊塗爸花掉女兒的祝福 他PO照尋人網歪樓：婷婷都出來了

2018年07月05日 09:52 邱柏玟

小朋友總會用意想不到的方式，給爸媽驚喜又特別的祝福。日前有網友拿到一張「婷婷寫給爸爸」的祝賀百元鈔，但鈔票如今在原PO手上，意味著「女兒的祝福」被爸爸花掉了；他將百元鈔PO網尋人後，意外釣出大票婷婷認領鈔票，「可以還我嗎？我再拿給我爸」。

昨(4)日有一名網友在臉書社團發文，分享一張百元鈔票，上面寫著「爸爸，祝兔年行大運，平安健康賺大錢！婷婷上」，而鈔票上印有「慶祝中華民國建國一百年」，是一張建國百年發行的紀念鈔票。但原PO不是婷婷的爸爸，所以忍不住抱怨這名爸爸太粗心，把女兒的祝福花掉，讓他只好幫忙尋人「婷婷的爸爸在這嗎？」

許多網友覺得這名糊塗爸將女兒的祝福花掉有點不應該。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

大票網友看到百元鈔的祝福，稱讚女兒很有心，也忍不住留言笑該名糊塗的爸爸，「婷爸表示…最近手頭緊啊」、「爸爸一定是忍不住才花掉的」、「爸爸窮到把這張花了，看來是沒有行大運也沒有賺到錢，心酸酸」、「婷婷的爸爸快拿1000塊贖回去」、「爸爸私房錢花完了啦，只能花這個」。

除此之外，有許多婷婷也紛紛站出來喊聲，「可以還我嗎？我要再拿給我爸」、「爸，你有缺到這一百嗎？居然花掉了」、「婷婷在這裡」、「婷婷都要出來面對嗎」、「我也是婷婷，但我沒寫這給老北(老爸)」、「婷婷都出來了」、「經過這一篇就知道有多少婷婷了」。

有部分網友質疑百元鈔原本的主人婷婷，在鈔票上寫字的行為是否毀損國幣；但馬上有內行人跳出來回應，「這樣沒有毀損國幣呀！妨害國幣懲治條例第五條，故意毀損幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額五倍以下罰金」，所以要有毀損、不堪使用的事實才構成，如果像是婷婷只是在上面寫字，沒有讓百元鈔不堪行駛是無罪的。