15 歲國中妹路邊分娩 狠心外婆拎女嬰丟樹叢：不要這個孩子

2018年07月05日 11:06 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

每個人來到這個世界都是有意義的，卻有長輩隨意將嬰兒當作垃圾丟掉實在太可惡！大陸江蘇有一名15歲國中女學生在路邊分娩，生下一名女嬰，她的母親當場拎起嬰兒丟在樹叢裡，怒吼「不要不要，女兒還太小，我們不要這個孩子」，引起路人一陣譁然。

據陸媒《看看新聞》報導，2日下午6點左右，大陸江蘇有一名15歲國中女學生在泰興新區人民醫院外的路邊分娩，順利生下一名女嬰，但國中妹沒有馬上將女嬰送到醫院，反而被她的母親也就是女嬰的外婆拎起，當眾將女嬰丟到路邊的樹叢裡。

許多目擊者看到國中女學生的媽媽如此狠毒，都相當震驚。(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

在人來人往的醫院外面，有不少目擊者都被嚇呆，驚呼「穿棕色衣服的女子一邊把孩子扔到路邊上一邊說，不要，不要，女兒還太小，我們不能要這個孩子」；疑似有人報警告知醫院外這起騷動，警方到場後，詢問國中妹的母親為何如此狠心，對方哭訴自己在泰興打工，女兒在徐州上課，暑假帶女兒玩幾天，卻發現她下半身突然大出血，以為是生理期，結果竟生了一個孩子出來。

而事後國中妹也就醫治療，經檢查發現胎盤還在她的子宮內，得動手術取出。警方也再三提醒國中妹的母親，「遺棄孩子是犯罪行為」，要她別再那麼衝動，對一個剛出生的女嬰如此狠毒；該母也決定等女兒狀況穩定，再商議如何處理她的外孫女。