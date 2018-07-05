美國女神實況主遭爆已婚亞裔男 乾爹暴怒嗆：噁心騙子

2018年07月05日 12:03 陳慶餘

Amouranth身材火辣，曾有粉絲一個月就斗內了1.3萬美金（翻攝YOUTUBE／IG）

在實況平台「twitch」以「Amouranth」為名直播的的正妹實況主沙菈古薩（Kaitlyn Siragusa）由於有著天使臉孔和魔鬼身材，加上又常常在直播時穿著性感、放送福利，因此在網路上擁有超高人氣。沒想到一直對外宣稱自己是單身的她，近日卻遭爆出其實早就已經結婚三年，而且老公還是一名亞裔男子，讓不少瘋狂斗內（Donate，贊助）她的乾爹、粉絲在得知真相之後都通通氣炸，湧入她的社群網站留言痛罵她是個「噁心的騙子」。

以身材火辣為賣點的實況主Amouranth，除了會Cosplay不同的動漫、電玩角色外，也常常透過「ASMR（自發性知覺高潮反應，Autonomous Sensory Meridian Response）」來和粉絲互動，不吝嗇分享辣照的她，在臉書和Instagram上也分別擁有超過22萬及66萬的粉絲，而日前她在健身房直播室更是出現一名男子猛盯著她的胸部看，超有戲的表情掀起不少網友熱議。

沒想到近日卻有一名YouTuber在頻道中爆料，Amouranth為了怕影響到收入，一直都對外宣稱自己是單身，但其實她早就已經是一名人妻，而且丈夫還是一名亞裔男。他進一步強調，結婚這件事本身並沒有錯，但Amouranth明明就不是單身，但卻用這種曖昧的手法來讓粉絲乖乖掏錢，這種行為真的很不可取。

由於爆料人士指證歷歷，Amouranth和老公的合照也曝了光，因此不少當初相信Amouranth是單身而乖乖掏錢的粉絲在得知真相之後也通通氣炸，開始湧入她的粉專和社群網站上留言痛罵她是個騙子，甚至連她老公的亞裔身分都成為了不少偏激網友的攻擊箭靶。

日前Amouranth到健身房直播時，遇到一名長相激似好萊塢影星馮迪索的光頭男子瘋狂盯著她的胸部猛瞧（翻攝twitch）

除了健身直播外，Amouranth也會透過ASMR和網友互動（翻攝twitch）