誤吃仿冒威而鋼暴斃 驚見17歲少年出殯「下面一大包」

誤吃仿冒威而鋼暴斃 驚見17歲少年出殯「下面一大包」(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導

有些人想要滿足生理需求，會使用一些情趣用品或是服用藥物，但往往忽略背後的危險。大陸有一名17歲少年疑似吃下來路不明的「壯陽藥」，自行解決生理需求時突然暴斃身亡；出殯時看到他的母親哭倒在旁邊，聲嘶力竭的樣子相當心碎，但鏡頭帶到少年遺體，意外發現他的下體腫脹不退，引起熱議。

近期大陸網路上有一段影片瘋傳，畫面中看到一名少年的遺體冰冷冷地躺在那，他的母親在旁邊大聲痛哭，還聽得到她心碎嘶吼「我的寶貝啊」；但影片中聽得到有幾名男子喊著「脫下褲子」，結果鏡頭帶到少年下半身，驚見他的生殖器官腫脹，呈現一大包的狀態。

影片中看到少年的母親哭得聲嘶力竭。 影片中看到少年的母親哭得聲嘶力竭。(圖/ 翻攝自影片)

有知情人士爆料，該名少年只有17歲，因為想要「追求快感」，疑似服用來路不明的壯陽藥，自我發洩的過程中突然暴斃身亡。壯陽藥的成分西地那非(Sildenafil)透過調節人體血管平滑肌，讓男性生殖器官持續勃起，但大陸訪間有許多「假藥」，導致少年發生這種悲劇。

影片在網上瘋傳並引起熱議，大多數網友對於少年遺體下半身「硬綁綁」感到匪夷所思，有網友在留言串提出法醫推測的言論，「少年可能因吃到假藥後過敏休克，或是過度興奮造成出血性腦中風」、「充血的生殖器官因為肌肉收縮，所以死後出現『屍僵』，送到停屍間才會依然保持勃起狀態」。

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