夫婦想重新裝潢新家 浴室牆內竟藏有「前屋主留言」

2018年07月05日 14:27 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

一般人買新房子總會重新裝潢，讓愛窩能夠煥然一新。美國加州一對夫婦近期計畫整修浴室，沒想到卻在一面牆內發現一張字條，原來是前屋主留下的訊息，開玩笑地寫著「我們裝潢得不好嗎？」；這對夫婦也將這張藏得很隱密的紙條內容分享到推特，釣出許多也有類似經驗的網友，笑說「我們是找到一堆成人雜誌」。

綜合外媒報導，住在加州聖荷西的穆尼夫婦最近打算將新家重新裝潢，結果在浴室的牆內發現一張前屋主留下的字條，上面寫著「嗨！我們是新關(Shinseki)夫婦，我們是在1995年夏天重新整修浴室。當你看到這張字條，代表你們正要重新裝潢這間浴室，難道我們裝潢得不好嗎？」

穆尼夫婦將前屋主留下的牆中信內容分享到推特，引起網友熱烈討論。(圖/ 翻攝自推特)

而在新關夫婦留言的下方還有一張他們飼養的寵物兔，旁邊寫著「我是寵物兔凱西，我住在這，還受過如廁訓練呢」；穆尼夫婦看完這張字條後哭笑不得，充滿幽默感的內容讓他們決定拍照上傳推特，和大家分享他們收到的驚喜。

沒想到這張牆中信的照片，釣出有類似經驗的網友分享自身經驗，有人表示曾在牆內發現啤酒罐，也有人在裝潢時看到牆壁內有一堆成人雜誌；但許多人都相當讚賞前屋主的幽默感，認為他能想到下一任屋主可能重新裝潢浴室是一件神奇的事。