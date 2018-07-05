女友父要求「以死證明愛我女兒」 男提親朝自己腦袋開槍

2018年07月05日 14:40 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有人會為了愛犧牲自己，但這樣值得嗎？印度一名男子至交往13年的女友家提親，但女方家人卻極力反對，女友的父親甚至提出「以死證明愛她女兒」的要求，沒想到某次提親，他當場拿出槍朝自己的腦袋開槍，趕緊送醫後宣告腦死。

根據《新德里電視台（NDTV）》報導，居住於博帕爾市（Bhopal）的30歲羅汗德（Atul Lokhande），本月3日前往女友家，而載他來的叔叔則在屋外的車內等候，期間羅汗德拿出一把手槍，在女友家人面前，舉槍朝自己的頭部開槍，讓所有人都驚嚇不已，女友及叔叔趕緊帶他送醫治療。

不幸的是，羅汗德最後被宣告腦死，未來必須靠呼吸器維持生命，而他原本是印度人民黨青年團（Bharatiya Janata Party, BJYM）裡其中一名領導人，他曾在臉書寫下，女友的父親要他以死證明對她的愛，甚至承諾若是他能活下來，就讓他們結婚，假若不照做，他們只能等下輩子再結婚。

羅汗德在臉書也提到「如果沒有女友，他的生活就沒有意義，因此大家不要怪她，這是他自己的決定」。而他的朋友表示，他們已交往13年，當初女方父親反對兩人婚事時，羅汗德曾威脅過其父親，而女友更是不再接他電話。副警長喬達里（Dharmendra Choudhary）對此表示，會仔細調查整起案件，並釐清男子臉書上的PO文是否屬實。

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