2018年07月05日 16:17 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

垃圾食物很好吃，但對於身體卻很不健康，不過究竟影響有多大呢？日前國外一家食品零售商《MuscleFood》，舉辦「垃圾食物吃一個禮拜」的挑戰，並邀請4名健身好手參加，實驗垃圾食物對人體的影響，沒想到7天後，才驚覺原來垃圾食物的影響力這麼大。

健身情侶挑戰「垃圾食物吃到飽」 1週後變化讓他們崩潰(示意圖/達志影像)

食品零售商《MuscleFood》這次分別邀請，25歲健身教練詹姆斯(James Tilley)，及其25歲女友愛瑪(Emma Taylor)、27歲銷售員大衛(David Templer)與25歲部落客佩姬(Paige Modeste)，而這四名挑戰者，平時都有健身習慣，且都會避免食用高熱量的垃圾食物或外賣，而他們的身材也都相當勻稱，實驗時間他們能放肆的吃垃圾食物，且不需要健身。

參加挑戰後，健身教練詹姆斯由於健身的關係，原本他僅吃雞胸肉、水煮青菜、高蛋白的食物，當他品嚐到垃圾食物後，忍不住表示「我的味蕾終於吃到幸福的味道」，而他早餐爽嗑牛奶及柳橙汁，及巧克力穀物棒，午餐則是肉丸三明治與巧克力餅乾，晚餐吃起司披薩、炸雞與蒜香麵包。

健身教練詹姆發現他的腹肌變鬆弛，小腹也凸了出來(圖翻攝自/太陽報)

飯後還搭配巧克力薄荷冰淇淋、奶油餅乾等零食，維持7天後，情侶倆發現他們原本結實的腹肌，逐漸變的鬆弛，小腹也凸了出來，由於愛瑪的胃很敏感，食用多油、鹽、糖的食物，都會造成她胃部不適，還會出現頭痛的症狀，最後導致她精神狀態變差，工作時也難以集中注意力。

愛瑪則是胃部變虛弱，精神狀態也變差，工作時也難以集中注意力(圖翻攝自/太陽報)

而大衛則發現，自從挑戰吃一個禮拜垃圾食物後，他的身體及精神都明顯出現疲憊，走樓梯的時候也變得容易喘，而皮膚還出現奇怪的斑點，體重也隨之增加，而他原本擁有明顯的八塊腹肌，幾乎都快要消失不見，「在精神上，我開始變得毫無動力，我原本是個有自信的人，但卻開始感覺到好挫敗」。

大衛則是身體及精神都明顯出現疲憊(圖翻攝自/太陽報)

最後佩姬的變化更慘，她原先是個身材緊實、皮膚好的正妹，但參加挑戰後，她光滑的皮膚開始出現青春痘，而且臉部也變得很油，體重雖然僅增加0.4公斤，但她的腰圍卻胖了，從原本的69公分變成73公分，讓她崩潰不已。而挑戰結束後，他們趕緊恢復原先的生活方式，驚覺吃一個禮拜的垃圾食物，居然對身體的影響這麼大。