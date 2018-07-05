1人獨活！男友車禍過世「臨床道別」 她到墓地卻哭不出來

1人獨活！男友車禍過世「臨床道別」 她到墓地卻哭不出來(示意圖/達志影像)

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近日一名網友分享了靈異體質妹妹的故事，表示她在大學時和男友發生車禍，最後卻只有她1人活下來，期間更看見對方在臨走前，出現在病床旁道別，讓她相當難過，不過仍努力堅守2人間的約定「好好活下去」。

網友於PTT Marvel板發文表示，妹妹在21歲那年與男友發生嚴重車禍，男方送醫後死亡，妹妹幸運躲過一劫，但臉部和頭部都遭重創，不僅鼻淚管塞住，其中一眼的眼球也破裂失明，另一眼則因外傷視神經萎縮。當時家人擔心她的情緒，所以告訴她，「男友在另一家醫院，住院中」，因此沒有辦法來探望。

某天，隔壁病床的老太太突然嚷嚷，「妺妹呀～妳床邊有個小鬼，快點趕他走，一直站在那裏，趕他走啦！」隔天妹妹也告訴姐姐，「不用騙我了，他已經來看過我了，交待我事情，確定我沒事後，他才能放心走。隔壁床的老太太，看到的就是他。姐，妳放心，我答應他了，不管怎样，我會好好活下去的。」

妹妹出院後，與家人一同去男友的墓地探望，一到現場，妹妹就哽咽地說：「對不起，這麼久才來，我很想哭，但是，我哭不出...我連為你流下眼淚的能力都没有......對不起.....對不起」，在一旁看著妹妹難過的原PO，也跟著流下眼淚。

事情過了20多年，妹妹總是記得男友最後交待的，「讓白髪人送黑髪人，是很大的罪過。他没得選擇，只能受過。妹妹還有選擇，不管怎样，一定要好好的活下去。」

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