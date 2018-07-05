2018年07月05日 19:39 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

身體若出現異狀，都要立即至醫院檢查。大陸寧波一名28歲男子，經常感覺無力，甚至嚴重到無法工作，而他也時常宅在家更不交女友，讓他的母親很頭疼，直到他膝關節酸痛至醫院檢查，才發現他不但沒長鬍鬚，且生殖器也未發育像7歲男童，才得知男子罹患罕見疾病「卡爾曼綜合症」。

宅在家不交女友！28歲男竟是患罕病 下體如兒童未發育(示意圖/達志影像)

綜合陸媒報導，28歲的小丁（化名）172公分，體重約85公斤，外型與正常人一樣，但他從機械控制專業系畢業後，曾從事科系相關的工作，但卻因他體力不足，最終只好放棄，改到家附近的鎮上開出租汽車，而畢業5年後，小丁也沒交過女朋友，其母親認為兒子因為懶惰，才會導致這些結果。

而小丁的薪水僅能餬口飯吃，因此整日待在家裡，直到最近兩年，發現他走路時雙側膝關節會感到酸痛，於是至醫院檢查，起初認為是「風濕性關節炎」，疼痛時便用消炎藥止痛，但藥效一過又開始痛，直至今年5月，他又到杭州市紅會醫院看病，醫師進行X光片檢查後，發現小丁腿骨的骨骺線竟還沒閉合。

進一步至內分泌科後，發現他的體型肥胖且駝背，臉則是娃娃臉無鬍鬚，而乳房還有明顯的發育，更發現他的生殖器竟像7歲男童一樣，沒有陰毛，而睪丸及陰莖也都未發育。一問之下得知，小丁高中畢業時才160公分，先前參加同學會時，其他人還向他討教如何在成年後長高的方法。

小丁進行檢查後，發現他的睪酮及黃體生成素、卵泡刺激素都明顯偏低，且骨量明顯減少等因素，影響第二性徵的發育，確診為「卡爾曼綜合症（Kallmann syndrome）」，這是一種先天男性性腺發育不良性疾病，主要是基因缺陷導致，因為缺乏雄激素，使患者會容易出現駝背或脊柱側彎的症狀，還會導致肥胖及乳房發育。

正因小丁發育未完整，長骨骨骺不閉合，才會讓他成年後還能長高，而膝關節骨骺不閉合，使得骨質鬆軟難以承受超重體重，他的雙膝關節才會感到酸痛。醫師進一步解釋，小丁並非懶惰不想動，而是因這個罕見疾病，使得他身體缺乏肌肉，導致他根本沒有力氣。

而醫師為小丁制定治療方法，目前他的身體也產生變化，聲音變得低沉，第二性徵也慢慢明顯，讓他變得有自信。醫師也提醒，卡爾曼綜合症可能遺傳至父母，而且男性和女性的發病比例為10比1，家長若發現孩子未在發育期有所變化，就應至醫院檢查，而此病的患者在治療後，仍可以生育子女。