墾丁進步了？一家5口實測玩3天「只花15000元」 網戰翻

2018年07月05日 21:23 杜炤佑

去年墾丁爭議不斷，不僅爆出黑心店家，還有房價過高等負面消息，導致觀光客數量一落千丈。近日就有網友帶著一家5口開車南下，想要看看墾丁目前的狀況，沒想到3天行程下來，還留下不少好評，直誇「真的進步了」，引起網友熱議。

一名從北部南下的網友4日在PTT發文表示，一家五口2大3小到墾丁遊玩，發現墾丁真的不一樣了，「給75分，但還有進步空間。」他表示，這次住的是民宿，4人房一天2500元，和過去寒暑假時段隨便就4、5千元起跳相比，已經便宜許多。

原PO表示，這次到墾丁時，明顯感受到南灣海灘變乾淨了，與過去看見雜亂的太陽傘，已經變得比較整齊，也沒再遇到強迫推銷的商家。至於墾丁大街，也是有變乾淨，多數商家也清楚標示價格，讓遊客不用擔心踩雷，「但是有少部分的人直接騎車或開車停在店家或攤販門口，造成人流往路中移動。」

他表示，一家5口玩了3天，主要花費集中在住宿2個晚上5000元、早中晚餐3天5000元、油錢和過路費2524元，再加上其他小筆支出，一共是15000元左右，平均每人花費約3000元。

對此，許多網友看了紛紛回應「好好加油啊，希望台灣觀光能一直進步」、「不錯不錯，有進步是好事」、「似乎有改善」；不過也有網友認為出國較划算，「還是去日本」、「長灘島現在不能去了，考慮峇里島」、「石垣島樂勝」、「沖繩還可以購物，還有好吃的牛肉和豬肉」、「我在沖繩海灘還沒看過遮陽傘」。