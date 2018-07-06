男友做工的！5年閨蜜好心勸分手 她霸氣反嗆＋封鎖...網狂推

2018年07月06日 07:30 杜炤佑

各行各業都值得尊敬，千萬別歧視他人的工作！一名女網友近日在臉書發文抱怨，一名相識5年的閨蜜竟因她的男友職業是做工的，當場羞辱對方，讓女網友氣得跳出來回嗆，全文101字讓其他網友看了大讚「超霸氣！」

女網友4日在「爆廢公社」PO文怒批，一名相交5年的閨蜜竟用外表、行業來批評她的男友，「我愛的人妳再批評幾點？滿口姐妹姐妹聽了倒彈，真是一咖破掉麻布袋！」對話截圖中，可見閨蜜傳訊息問：「欸你跟你男友在一起多久了阿？」她回：「3年6個月怎麼了？」沒想到閨蜜竟說：「我覺得他又不帥，沒啥錢，不要浪費時間吧！為了你（妳）好才說」、「你（妳）跟他沒未來的，做工有什麼出席（出息）？你（妳）怎麼不找一個穩定工作呢？」最後更解釋「我是妳姊妹不會害妳！」

女網友霸氣回嗆閨蜜。(圖/爆料公社)

最後女網友聽不下去，氣得回：「你（妳）是我爸還是我媽？虧你書讀得比我還高，講話講那三小？我都沒說你（妳）像苦瓜，穿的清涼、長的敗火在嘴秋什麼？說我男人不帥？你（妳）左看許純美，右看法拉利，上看如花，下看慧慈啦！我也不屑有你（妳）這種朋友，給我用滾的出去啦87！」接著直接封鎖對方。

對此，其他網友看了紛紛回應「職業無貴賤啊～外表光鮮亮麗，但內在卻狡詐陰險的人才多的是吧！以貌取人，可能會遺憾終身喔」、「大概就是她交過的工人不好，就全天下工人都欠她的概念吧」、「帥不帥見仁見智，但體格強健度可是沒話說」。