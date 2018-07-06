誇張！看護推阿嬤去公園爽聊天 回家竟變成阿公

2018年07月06日 09:39 陳慶餘

真的有點誇張！一位網友日前在網路上分享一段外籍看護的超扯行為，表示該名看護推著阿嬤到公園散心，沒想到看護疑似是在公園和其他的同鄉聊天聊到忘我，竟然在回家時推錯人，把別人家的阿公給推回來，讓阿嬤的家人在回家之後才發現家中多出了一個阿公，讓人超傻眼。

一位網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他開店的地方附近有個公園，常常會有許多外籍看護藉著推阿公、阿嬤出來散心時聊天敘舊，沒想到卻有一名外籍看護疑似是和朋友聊得太開心，竟然在回程時把自己該照顧的阿嬤給留在公園，並把別人家的阿公給推了回來，讓阿嬤的家人在發現後，緊張的問外籍看護：「那阿嬤呢？阿嬤去那裡？阿嬤要吃藥啊！」

原PO強調，這個是一件真實發生的事件，而誇張的是這名看護竟然還回嘴，表示老人的藥長得都一模一樣，所以「沒吃也沒有關係」，讓阿嬤的家人超傻眼，但卻因為發現時已經太晚，只好在隔天早上連忙到公園去找，結果果然看到另一位把「阿公變阿嬤」的看護，焦急的在公園等待，急著要把阿公給換回來。

貼文曝光後，如同電影般的劇情也立刻引起網友熱議：「之前聽過，以為只是笑話」、「阿公、阿嬤傻傻分不清楚」、「還看到推阿公阿嬤曬太陽，然後自己跑去便利商店納涼的」，但也有網友留言緩頰，指出這只是少部分的看護會做的事，其實大部分的都還是很認真的。