東京地鐵毒氣案7死囚伏法 死者家屬：終於等到這一天

2018年07月06日 10:35 陳慶餘

死者家屬高橋靜惠（翻攝推特）

1995年在日本東京地鐵犯下沙林毒氣事件的主嫌，「奧姆真理教」教主麻原彰晃（本名：松本智津夫）在事發23年、死刑定讞11年後，於今日執行死刑，成為本起震驚全球的恐攻案件第一名伏法的死刑犯，而緊接在主嫌之後，日本當局也陸續對其他6名共犯，包含早川紀代秀、中川智正、井上嘉浩、遠藤誠一、土谷正實、新實智光等人執行死刑。當消息傳出後，就有死者家屬表示：「終於等到這一天！」

根據《NHK》報導，該起毒氣事件總共造成13人死亡、6000多人輕重傷，其中一位死者的家屬高橋靜惠（高橋シズヱ）在得知事件的主嫌和多名共犯被執行絞刑伏法後，也出面表示「終於等到這一天」。

但即使如此，高橋靜惠仍對麻原彰晃等人為何要犯案感到相當不解，因為這些人在出庭時對於他們的動機都不肯說明白，讓很多死者家屬都必須得面對親人死得不明不白的冤屈。

另一位受害者家屬河野義行，其妻子在麻原彰晃於1994年所犯下的另一起「松本沙林毒氣事件」中罹難，由於河野義行一度被警方認為是嫌犯，因此他對於本案也格外關注。

他指出，不少死者家屬以及當時的生還者至今仍壟罩在事件的陰影之下，當局不能因為主嫌伏法就停止調查，應該要繼續追求真相，以防止類似的事件再度發生。