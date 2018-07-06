抓得多等於治安好？基層警怨：績效制度是毒品氾濫的大幫兇

2018年07月06日 11:13 陳慶餘

警察辦的案件數量多就代表治安好嗎？一位台中基層員警昨（5日）天在臉書上無奈地控訴，台灣毒品犯罪的人口越來越多，但其實會造成這樣的結果，其實跟警界「噁心的績效制度」脫不了干係，更可以說這種制度，是助長毒品興盛的一大幫兇。

該名員警在臉書粉專《靠北警察》匿名發文表示，警局的局長、分局長和各級主管，非常喜歡看案件的績效，常常會檢討各單位「今年的件數怎麼比去年同期少？這個月的件數怎麼會比上個月少？這禮拜的件數怎麼會比上禮拜少？」所以為了要有源源不絕的件數讓長官來督導，毒品的源頭就不能斷，換句話說就是「藥頭不能消失」。

員警舉例指出，他們抓一個「藥腳」，他們罰個錢就會出來了，出來之後就會繼續用毒，然後就會繼續被抓，「假設比例是一個藥頭對十個藥腳，如果我們把藥頭抓掉了，我們只會有一件績效，但是我們如果只抓藥腳呢？那我們會有至少三十件績效，所以為了迎合長官愛看漂亮的數字這件事，我們要做的，就是不能讓藥頭消失，不然以後件數就會很難看，就會一直被主官檢討。」

而除了毒品問題外，他也舉出像是「通緝績效」、「酒駕績效」等等為了數字，而反其道而行的不合理作為，例如為了通緝的績效，故意「拘提不到當事人」，然後對方就會被通緝，等他被通緝之後在馬上抓走他，通緝績效就是這樣來。

至於酒駕績效，明明在經過宣導之後有酒駕有明顯降低，但長官卻會認為是他們辦事不力才會少抓人，讓他無奈大嘆：「基數越小當然件數就會變少啊？這麼簡單的事情，難道還要我叫小學生出來算給你（長官）聽嗎？不斷逼基層績效，績效沒有達標就派人到處和風（刻意督勤找碴，非要找到缺失記缺點不可），有這樣的主官，真的很悲哀。」

「可不可以不要再看那可笑的件數了，用你那久未使用的大腦好好思考一下數字背後的意義吧，不然這樣真的很低能！」該名基層警也無奈的反問，若一個當警察的人總是滿心期待著抓酒駕，最好民眾喝完酒不要搭計程車、不要給朋友載，最好自己騎車開車回家的時候，治安真的會變好嗎？

貼文曝光後，不少網友也感同身受，紛紛留言表示：「雷洛要是堅持理想，還能當總探長嗎？」、「警界不意外」、「原來餵鴿子飼料都是真的」、「長官就是這麼好當 出張嘴要績效就行」、「不意外啊！績效咖浪費社會資源！」

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