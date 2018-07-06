漂亮女房東下麵給他吃 網虧：下次就是女體盛了

示意圖，與本文無關。（圖／達志影像提供）

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／綜合報導

在外租屋最怕遇到惡房東，但若是遇到盛情難卻的漂亮女房東除了讓男房客難以招架之外，還讓不少網友羨慕不已，紛紛跪求地址「可以私信我在哪租房嗎？我也想去租」。

有網友在《批踢踢》八卦版發文透露，自己租屋處的女房東相當熱心，但近來又更進化了，他提到「剛剛洗完澡躺下，房東傳Line問我要不要吃麵…她說要煮給我吃。我回她說不用了沒關係…結果沒有已讀…我想她可能直接去煮了。然後剛剛聽到敲門聲。」

漂亮女房東下麵給他吃 網虧：下次就是女體盛了 漂亮女房東下麵給他吃。（圖／翻攝自PTT）

原PO文末還附上照片，除了一碗豐盛的什錦麵之愛，還附帶一碟小菜。但他也澄清「這真的不是我買的，因為我不吃辣。房東越來越豐盛了，怎麼辦啦…有沒有卦啊啊啊啊！」

為了取信鄉民，他還上傳2張從Line上找到的女房東照片，只見照片中的女房東腳踩高跟鞋，拎著名貴手提包；另一張照片則是頭戴一頂大帽子，儘管遮住大半側臉，但看得出來身材窈窕、皮膚白皙，氣質更是高貴典雅。

漂亮女房東下麵給他吃 網虧：下次就是女體盛了 原PO為了取信鄉民，還上傳2張女房東照片。（圖／翻攝自PTT）

不少鄉民紛紛留言笑虧「房東越來越豐盛？看來你早就吃了！羨慕」、「直球過來就接呀」、「下次就是女體盛、海帶湯了」、「只好用你的豆皮壽司當回禮了」、「趕快逃，不然要被吃掉囉」；不過也有人狠酸「網路上豪洨誰都會啦」。

文章來源：PTT

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