網紅露白皙美腿熱舞！網友跪求臉書 正面曝光全嚇壞

網紅露白皙美腿熱舞！網友跪求臉書 正面曝光全嚇壞(圖翻攝自臉書/สิตางศุ์ บัวทอง)

友善列印
/綜合報導
網紅露白皙美腿熱舞！網友跪求臉書 正面曝光全嚇壞

看見姣好身材的正妹，總能吸引目光，但真面目有時也會讓人跌破眼鏡。最近泰國網路流傳一段辣模，穿性感洋裝露長腿的美照，但目光往上看，卻將所有人嚇壞，其實她是泰國知名網紅「席丹Sitang」（สิตางศุ์ บัวทอง），每次開直播時都會濃妝豔抹，穿著性感服務熱舞，儘管模樣把不少人嚇壞，但仍深受許多粉絲喜愛。

泰國網紅「席丹Sitang」（สิตางศุ์ บัวทอง），是一名美魔女 泰國網紅「席丹Sitang」（สิตางศุ์ บัวทอง），是一名美魔女(圖翻攝自臉書/สิตางศุ์ บัวทอง)

泰國網紅「席丹Sitang」（สิตางศุ์ บัวทอง），是一名美魔女，由於敢秀不做作的表演方式，讓她臉書擁有13萬粉絲，而她每次的男友也都是小鮮肉，更是讓許多人跌破眼鏡，臉書上她隨歌起舞的影片，都動輒10萬以上，其中有一支她僅穿薄紗，與男友熱舞的影片，更是累積360萬觀看次數。

不過席丹的招牌妝容，總是超濃眉毛與大紅唇，臉上更塗了一層厚粉底，且她臉部皺紋相當明顯，陽剛味略顯重，再加上纖細的腿及性感熱舞，總是讓網友感到相當違和，甚至還有人說她是「背影殺手」，對於總總酸言酸語，席丹根本還不在乎，仍舊勇敢的做自己。

最近台灣網友更在《爆廢公社》PO出她的照片，並問「求…臉書」，只見席丹站在汽車前，穿著黑色性感小背心及熱褲，許多人一開始還不知道她是誰，「他是男的還是女的？」、「我看到什麼了」、「這照片是真的嗎？沒合成？」、「那肩膀寬度，看起來像男的」，直到知道她的真實身分後，更是引起網友熱議。

「一夜增4百萬粉絲」網紅嘟嘴...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。