2018年07月06日 14:37 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

網紅露白皙美腿熱舞！網友跪求臉書 正面曝光全嚇壞

看見姣好身材的正妹，總能吸引目光，但真面目有時也會讓人跌破眼鏡。最近泰國網路流傳一段辣模，穿性感洋裝露長腿的美照，但目光往上看，卻將所有人嚇壞，其實她是泰國知名網紅「席丹Sitang」（สิตางศุ์ บัวทอง），每次開直播時都會濃妝豔抹，穿著性感服務熱舞，儘管模樣把不少人嚇壞，但仍深受許多粉絲喜愛。

泰國網紅「席丹Sitang」（สิตางศุ์ บัวทอง），是一名美魔女(圖翻攝自臉書/สิตางศุ์ บัวทอง)

泰國網紅「席丹Sitang」（สิตางศุ์ บัวทอง），是一名美魔女，由於敢秀不做作的表演方式，讓她臉書擁有13萬粉絲，而她每次的男友也都是小鮮肉，更是讓許多人跌破眼鏡，臉書上她隨歌起舞的影片，都動輒10萬以上，其中有一支她僅穿薄紗，與男友熱舞的影片，更是累積360萬觀看次數。

不過席丹的招牌妝容，總是超濃眉毛與大紅唇，臉上更塗了一層厚粉底，且她臉部皺紋相當明顯，陽剛味略顯重，再加上纖細的腿及性感熱舞，總是讓網友感到相當違和，甚至還有人說她是「背影殺手」，對於總總酸言酸語，席丹根本還不在乎，仍舊勇敢的做自己。

最近台灣網友更在《爆廢公社》PO出她的照片，並問「求…臉書」，只見席丹站在汽車前，穿著黑色性感小背心及熱褲，許多人一開始還不知道她是誰，「他是男的還是女的？」、「我看到什麼了」、「這照片是真的嗎？沒合成？」、「那肩膀寬度，看起來像男的」，直到知道她的真實身分後，更是引起網友熱議。