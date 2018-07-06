拆天花板驚見詭異鐵盒「10元陣壓紅符」 網揭密：別擔心

拆天花板驚見詭異鐵盒「10元陣壓紅符」 網揭密：別擔心(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

生意人都希望生意興隆，有時會藉助鬼神的庇佑，儘管不知道是真是假，但總是讓心裡感到欣慰。有一名裝修水電的師傅，最近幫一名新屋主接水電時，在天花板上發現一個神秘鐵盒，打開裡面驚見紅字符與大量銅板，讓他當場嚇傻上網求解。

一名網友在《爆廢公社》透露，近日幫新屋主裝修水電，期間卻在天花板上，發現前屋主留下的鐵盒，他們打開後發現，裡面放24枚圍成圈的10元銅板、兩根枯葉，硬幣下還壓著小人臉，及寫著「天魁」及「天鉞」的紅色字符，讓他嚇的PO文表示「有神人知道這是什麼嗎？要怎麼處理？」。

裡面放24枚圍成圈的10元銅板、兩根枯葉，硬幣下還壓著小人臉，及寫著「天魁」及「天鉞」的紅色字符 裡面放24枚圍成圈的10元銅板、兩根枯葉，硬幣下還壓著小人臉，及寫著「天魁」及「天鉞」的紅色字符(圖翻攝自/爆廢公社)

網友們議論紛紛「第一次看到...」、「看起來有點恐怖」、「這到底是幹什麼用的啊？」，還有幫忙上網查的人表示「字面查是好的，通知現任屋主看是要留，不然就拿去附近的土地公廟的金爐化掉」、「寫有天鉞天魁，應該是跟天乙貴人有關的陣法吧！一般來說這種東西移動過後就沒什麼用了」、「招財的～被發現就沒有用，拿去廟裡捐」。

還有懂民俗陣法的網友表示「此陣招貴人財氣，但以夫妻共同經營店家，夫妻易不合離異，有得有失。好的風水寶地是可以靠自己，人和則慢慢養成，無需陣法，最後還是要靠自己努力」。據了解，天魁、天鉞都屬貴人星，是紫微斗數中的六吉星，又稱天乙貴人，有解厄制化的功能。

忠心護主慘遭響尾蛇狠咬 黃金... 不讓客等太久！超商店員神技「...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。