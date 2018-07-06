惡房東張淑晶示愛「好寂寞」木工爆氣：亂三小

2018年07月06日 17:38 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

「惡房東」張淑晶被控自2013年起以未蓋騎縫章租約與房客簽約，再趁機增張灌水不平等條約，房客不從就提告索賠押金、違約金，最後遭新北地院判刑8年2個月。不過曾替她作裝潢的木工師傅李麥克，日前卻在節目透露，所有受害者只有他領到錢，更爆料張淑晶曾向他示愛，還連說3次「我好寂寞」，但他實在吃不下這款的，直接開罵「我在做事妳在亂三小」。

李麥克昨（5日）在《新聞挖挖哇》節目中表示，張淑晶不只坑殺房客，還不斷拖欠工程款項，就連許多學徒也拿不到錢，導致工班集體罷工，後來他被叫去支援，耳聞張淑晶的惡劣行徑後，「我自己也會怕阿，便找理由找藉口，先拿先贏，而所有的受害者只有我領得到錢。」

李麥克還爆料，張淑晶對身高175以上、高強壯碩的男人情有獨鍾，某次他蹲在地上做事，張卻一改平時嗆辣形象，站在他的身旁頻頻裝弱示愛，「自從我的德國男友離開我以後，我就感到好寂寞。」第一次他還以為聽錯，接著張又講了一次，這回他乾脆轉頭不理張淑晶，沒想到張又講了第三次，最後他忍不住爆氣狂飆「我在工作妳在亂三小」對方才悻悻然離去。

李麥克還說，張淑晶上節目時，還會在攝影棚物色攝影師，只要攝影師看起來年輕、未婚，她就會暗示「你現在有空嗎，我們去喝咖啡什麼的」。