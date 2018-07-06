巡視後院被絆倒！驚見一塊黃金 調查發現地下藏金礦

2018年07月06日 18:53 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

澳洲一名男子日前在自家後院巡視時，不小心被一塊「金塊」絆倒，讓他感到相當困惑，經過他的調查後，才發現原來他3年前，花135萬澳幣（約新台幣3049萬元）買下的土地，竟然是「金礦區」，讓他感到非常震驚。

根據《澳洲新聞網》報導，居住於布里斯本（Brisbane）的杜林(Anthony Doolin)透露，3年前因該地位於布里斯本郊區，且距離商業區僅20公里，最終花135萬澳幣（約新台幣3049萬元），將這塊面積為16.5公頃（約4萬9912.5坪）的土地買下，對於底下是金礦區一事，根本完全不知情，也沒有人向他透露。

直到有一日，他在散步時突然被金塊絆倒，才發現不對勁，腦中甚至湧現電影《印第安納瓊斯》的畫面，他隨後對該土地進行調查，發現這片土地早期有許多礦產，在山區還可以找到煤礦坑，且它們深約6公尺，裡面的設備仍保存的相當良好。

在山區還可以找到煤礦坑，且它們深約6公尺(圖翻攝自/news.com.au)

儘管杜林很好奇，該土地底下到底有沒有黃金寶藏，但他最後也不打算開採，而是請託他的母親幫忙出售，起初有人開價165萬澳幣（約新台幣3727萬元），但他們最後仍以當初買進的價格賣出。其母親表示，想要給房產訂價很困難，因為大部分人都買來居住的，不過那塊地仍是好投資，可以搭建棚屋出租。