瞥見女兒加「神秘群組」！邊緣爸玻璃心碎 網友笑翻

2018年07月06日 20:16 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有時候親友會在Line創群組，方便大家聊天、討論事情。一名爸爸在網上表示，家中四人只有他一個男生，沒想到最近無意間，看見女兒加入某個他沒看過的群組，才發現自己居然被邊緣，讓許多網友笑翻「我懂爸爸地位低的悲哀」。

一名父親在《爆怨公社》表示，與妻子育有兩名女兒，因此家裡只有他一個男生，沒想到最近無意間看見女兒的Line，有一個群組竟寫著「爸爸勿進入團」，讓他忍不住po文表示「在家地位已經夠低了，一定要這樣孤立我嗎？突然覺得好邊緣啊！」。

一名父親在《爆怨公社》抱怨，讓其他網友笑翻(圖翻攝自/爆怨公社)

許多網友看完笑翻「被杯葛了，哈哈！」、「無敵邊緣」、「排擠爸爸團」、「女人總是有悄悄話啊！不適合爸爸的」、「我懂爸爸地位低的悲哀」、「你也可以自己創一個女生勿進入團，組員只有自己。沒有最邊緣，只有更邊緣」，此篇po文也吸引1.2萬人按讚。

也釣出不少有相同經驗的網友表示「我們家三個女兒，我老公都說他住女生宿舍」、「我有兩個鵝子...，我怕以後也會有媽媽勿進團」、「我們家三姊姊和媽媽也有一團...爸爸謝絕參觀」、「你不孤單啊～全家只有我爸一個男的，我們也是有自己群組」。