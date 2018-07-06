2018年07月06日 21:21 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

胖妞被霸凌不敢參加舞會 叔霸氣號召「126輛重機」助陣(影片來源/youtube/Grant Robson)

有些學生因與其他人不同，有時會因此遭同學霸凌，讓人看得相當不忍。英國一名16歲高中生由於身材較胖，長期遭同儕霸凌，讓她活在恐懼當中，甚至不敢參加校園舞會，而她的叔叔得知後，為了讓姪女不再受到欺辱，於是號召126名車手騎重機助陣，護送她安全抵達學校，讓其他人看得目瞪口呆。

住在達拉謨郡（County Durham）的克柔依（Chloe Robson），由於身材圓潤的關係，因此從7歲開始就遭到同學霸凌，有時還會將她推倒在地，甚至動手毆打她，讓克柔依長期活在地獄之中，但她始終不敢向人談及此事，就怕霸凌情況會越便越嚴重。

克柔依與朋友抵達舞會會場後，其他家長與師生見狀，對於這浩大的場面驚呼不已(圖翻攝自/youtube/Grant Robson)

而上了高中後，學校也開始舉辦舞會，毫無自信的克柔依也不敢參加，害怕自己成為大家的笑柄，而她的叔叔格蘭特（Grant Robson）得知後，便創「重機騎士對抗霸凌者（Bikers Against Bullies）」，號召126名車手騎重機助陣，護送姪女抵達學校，並給予她支持與鼓勵。

克柔依（Chloe Robson)因身材較圓潤，因此從7歲開始就遭同學霸凌(圖翻攝自/每日郵報)

當天克柔依與朋友抵達舞會會場後，其他家長與師生見狀，對於這浩大的場面驚呼不已，更以拍手向他們致敬，事後克柔依表示，那天的心情非常激動，因為長期受到霸凌，讓她的校園生活很辛苦，而經過此事後，也讓她更有勇氣去克服恐懼，也更加懂得為自己發聲。