男好奇剪斷USB線！插進尿道20cm 在膀胱打結拉不出來

2018年07月07日 07:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

小孩對於新事物都很好奇，因此家長更需要注意。大陸黑龍江省一名13歲男孩，因為抵擋不住好奇心，於是將手機的USB線剪斷，並將線沿著尿道插進膀胱，且長達20公分，詭異的是，線在膀胱裡還打了結，讓他根本拉不出來，最終只好送醫治療。

綜合陸媒報導，住在牡丹江林口的13歲男孩，在好奇心驅使下，竟將剪斷的手機USB線，沿著尿道插進膀胱裡，但之後卻拉也拉不出來，又害怕會被父母責罵，因此拖至晚間9點多才告知，讓他的父母嚇得趕緊帶他就醫，但醫師檢查後發現，原來是USB線在膀胱打結了，導致線拉不出尿道口。

男孩到醫院時尿道已受損，且出現血尿的狀況(圖翻攝自/看看新聞)

由於時間拖的太長，男孩到醫院時尿道已受損，且出現血尿的狀況，醫師隔日趕緊為他動手術，隨後在他的尿道切開一個口，並將裡頭的結剪斷，之後再輕柔的將線取出，並將尿道縫合，目前男孩已恢復健康，也不會影響未來生活。

醫師表示，由於人體的尿道及膀胱黏膜很脆弱，若有異物侵入，都容易造成發炎。而事後醫師也詢問男童此行為動機，對方則表示是從班上同學口中得知，因為好奇才嘗試，沒想到居然會拿不出來，而醫師也提醒，正值青春期的孩子對性事都很好奇，家長們更需注意，教導孩子正確的性觀念。