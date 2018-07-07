玩射擊遊戲想當兵！中二生家中扛米袋重訓 網友笑噴：先去拔兩個月草

2018年07月07日 08:17 陳慶餘

有夢最美！有網友在網路上發文詢問，表示自己朋友的兒子目前就讀國中二年級，但自從他接觸到一款射擊遊戲之後，竟然整天吵著國中畢業之後就要去從軍，還說想當蛙人，並且開始每天都在家中進行體能的自主訓練，扛家裡的米袋從客廳跑到房間，讓他的家人不知道該如何是好。

一位網友在PTT八卦板發文表示，自己朋友的小孩自從玩了俗稱「吃雞」的射擊遊戲《絕地求生》之後，就每天向爸媽表示國中畢業之後就要去當兵，還一直詢問台灣有沒有那種「去國外進行暗殺任務」的特種部隊，家長在百般無奈之下，只好表示會再和老師談談，希望兒子能夠先念完高中再想想是否要從軍。

沒想到小孩卻根本聽不進去，進一步表示想要在台灣受訓，接著去法國參加傭兵，還想去美國三角洲部隊。更誇張的是，為了實現夢想，他還開始在家中進行體能訓練，每天扛米袋從客廳跑到房間，讓家長超傻眼，但打也不是罵也不是，因為想從軍好像也不是什麼壞事。

文章曝光後立刻掀起鄉民熱烈討論，不少網友都被這位國二生的天真想法給笑翻，紛紛留言表示：「想太多了啦，勸他洗洗睡」、「從軍不是壞事，可是在台灣是」、「先叫他去拔草一個中午在談當兵」、「叫他暑假開始掃兩個月的地跟拔草」、「明天中午把冷氣關掉，叫他去曬太陽，扛米袋上陽明山，跑步帶殺聲」。