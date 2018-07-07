文化差異！日本妹抱怨唱KTV「1人狂點好幾頁」 台灣2風氣曝光

文化差異！日本妹抱怨唱KTV「1人狂點好幾頁」 台灣2風氣曝光(示意圖/本報資料照)

友善列印

許多人遇到生活壓力時，都喜歡揪好友到KTV唱歌。近日就有一名網友與日本女生聊到，沒想到對方竟覺得台灣人的點唱方式很奇怪，「為什麼台灣人點歌要一次點好點滿？」引起網友熱烈討論。

網友在PTT WomenTalk發文表示，近日因工作緣故接觸到一些外國人，聊到大家對於台灣的文化看法，其中一位日本女生就說，對於台灣人唱KTV的方式感到驚訝，因為台灣人似乎都會發生好幾個人「搶麥」的狀況，「在日本是大家輪流點，一次點一首，偶爾有特殊情況才會讓同一人連續唱幾首，但在台灣KTV沒有看過這種風氣。」且每首歌唱完後，日本人還會拍拍手，保持基本的禮儀。

她提到，「台灣人進包廂後，先搶電腦位置或拿到歌本的人會狂點好幾頁，基本上前1-2小時都被那幾個人壟斷，如果包廂訂的時間不夠久，晚點歌的人幾乎等於進去當分母，聽別人開演唱會，其他人想唱要自己插歌進去，在場的其他日本人跟幾個歐美人士也說很不能理解這點。」

文化差異！日本妹抱怨唱KTV「1人狂點好幾頁」 台灣2風氣曝光 日本女生好奇問：「為什麼台灣人點歌要一次點好點滿？」(圖/翻攝自PTT)

文章一出，其他網友也紛紛回應，「一整頁點下來的，那其他人是付錢來聽演唱會？」、「看大家不會唱還要把Mic督給別人」、「我比較討厭中間才來就直接默默插播」、「『我點給大家唱喔，怎麼都沒人要唱？那我自己唱喔』，這種人一堆」、「日本的包廂比較小，人數多就會拆開也有差」。

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