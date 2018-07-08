粉絲崩潰！從30公尺高跳下救人 3網紅慘魂斷瀑布

2018年07月08日 08:59 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

High On Life 經常分享他們去戶外旅遊、冒險的影片，從2012年成立至今擁有超果50萬粉絲。(影片/ 取自YouTube《High On Life》)

網路上有許多知名網紅，尤其有一些YouTuber透過拍攝各種類型影片，吸引大票網友變成死忠粉絲。最近加拿大有2名以拍攝冒險旅遊影片的網紅，到加拿大知名的香儂瀑布拍攝，其中一人女友不幸滑落，兩人接連從30公尺高跳下救人，但3人都罹難；消息曝光後，他們的臉書粉專湧入大票粉絲留言哀悼，深感不捨。

綜合外媒報導，加拿大有3名網紅甘博(Ryker Gamble)、利亞克(Alexey Lyakh)和霍伊澤爾(Parker Heuser)於2012年在YouTube成立了《High on Life》頻道，主要分享他們到各國旅遊、戶外冒險等影片，6年間擄獲不少粉絲，光是臉書粉絲專業就有超過50萬人，IG更有破百萬人追蹤。

他們不時地會更新一群人到世界各地旅遊，或是介紹有哪些地方值得玩、怎麼玩。(圖/ 翻攝自YouTube《High On Life》)

日前整個團隊到加拿大知名的香儂瀑布拍攝，其中甘博、利亞克和利亞克的女友梅根(Megan Scraper)在瀑布最上方留影，但過程中梅根疑似腳滑，失足跌落30公尺下的河水中，甘博和利亞克見狀陸續跳下試圖救人；不幸的是，3人都遭到湍急的水流沖走，警方及救難人員抵達現場時，他們早已身亡，屍體也被打撈上岸。

《High on Life》抱持著讓粉絲們看到他們冒險旅遊的影片後，也會想踏出去看看這個世界，所以他們不時地會更新一群人到世界各地旅遊，或是介紹有哪些地方值得玩、怎麼玩。他們曾在2016年私闖美國黃石公園禁區，PO影片引起當地相關單位注意，還被禁止入境；但最難過的是，這次的失誤卻成了悲劇，粉絲得知消息後，《High on Life》粉專湧入大批留言，粉絲都為3人感到不捨。