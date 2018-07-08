沒藥醫！全城心慌懸賞抓蟲 被咬傷竟會得「新型愛滋病」

沒藥醫！全城心慌懸賞抓蟲 被咬傷竟會得「新型愛滋病」(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

愛滋病是現今地球上最可怕的疾病之一，沒藥醫無法治好的狀況讓許多民眾害怕。最近大陸廣州市疾病預防控制中心發布公告「懸賞抓蟲」，請當地居民一起捕捉錐蝽，抓一隻就有8元人民幣(約新台幣37元)；當地學者更提醒，若遭到錐蝽咬傷，對人體造成巨大危害，發病死亡率高又無法預防，被稱「新型愛滋病」。

綜合陸媒報導，5日廣州市疾病預防控制中心在微信發文，一篇名為《我們需要你幫忙，找蟲！找人！》的文章，內容指出要懸賞抓蟲，一種名為錐蝽的蟲，又稱為「木虱王」，屬於美洲錐蟲病的傳播媒介；萬一遭到牠們咬傷，人體會出現「不可逆」傷害，潛伏期更可長達20年至30年，目前尚未有疫苗得以預防，也沒有藥物能減緩疼痛，所以被冠上「新型愛滋病」的稱號。

萬一遭到牠們咬傷，人體會出現「不可逆」傷害，潛伏期更可長達20年至30年，目前尚未有疫苗得以預防。 萬一遭到牠們咬傷，人體會出現「不可逆」傷害，潛伏期更可長達20年至30年，目前尚未有疫苗得以預防。(圖/ 翻攝自微博)

2012年上海衛生和計畫生育委員會就曾有文章介紹錐蟲，提到若不幸被咬傷，心臟、消化道和外周神經系統都會產生病變，死亡率極高；原先錐蟲只在美洲地區，但隨著全球化，這個病也吹向亞洲。錐蟲病有兩種傳播途徑，分別是透過患者或宿主錐蝽傳給人類，第二種則是輸血、器官移植都會有問題，但潛伏期太長，確診率低，當發現時疑似傷痛末期。

廣州疾病預防控制中心認為，民眾一起抓蟲能盡量將危害降到最低，所以貼公告懸賞，更拍下多組錐蝽的照片，提到牠們愛躲匿於木造建築的縫隙、牆壁內。

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