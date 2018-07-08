養一條魚幾十萬！土豪欠債被抄家 200個紙箱滿滿名牌貨

2018年07月08日 10:59 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸人口眾多，其中也有不少家財萬貫的土豪，生活更是令人稱羨。最近浙江紹興卻有一名土豪欠了約3600萬元人民幣(約新台幣1.6億元)，法院下令查封名下豪宅別墅，警方當場整理出200箱名牌衣物，全程還透過網路直播，讓網友大開眼界，還有人發現土豪連養的魚一隻都價格不斐。

土豪因為欠朋友錢遲遲不還，讓對方氣得告上法院。(圖/ 翻攝自微博)

綜合陸媒報導，當第一名土豪因為欠債，為在浙江紹興伊美豪爵華庭小區的別墅遭查封，面積770平方公尺，內部更裝飾得美不勝收；但他從十年前開始向好友借錢，前前後後13次借了3600萬元人民幣(約新台幣1.6億元)，更遲遲不肯歸還，直到2015年6月好友氣得告上法院，才有後續處理。

法院一審判定土豪得關還好友3597.5萬元人民幣(約新台幣1.6億元)，他不服上訴但遭駁回，二審法院也依照原判，但土豪卻仍不還錢，害得好有只好向法院申請強制令，已於2016年4月13日拍賣土豪多項所有物，討回900多萬元人民幣(約新台幣4100萬元)，其他款項卻討不回來。

警方在別墅裡整理出多達200箱名牌衣物、家居用品。(圖/ 翻攝自微博)

於是法院在日前又下令查封土豪的別墅，警方到場整理出多達200箱的名牌貨，像是愛馬仕、路易威登、普拉達、古馳等衣物，還有一些家居用品，都是一般人無法輕易買下的高檔商品；查封期間還透過網路直播，讓不少網友看到嘖嘖稱奇，甚至納悶土豪為何不趕快還錢，得落到這番結局。

有眼尖網友看到土豪養的魚一隻要幾十萬元，更是驚訝不已。(圖/ 翻攝自微博)

除了土豪別墅內遭查封的200個紙箱名牌貨，有眼尖網友發現連他養的魚都價值不斐，一條要價高達幾十萬元人民幣(約新台幣百萬元)；而金龍魚的價格從萬元到幾十萬元都有，主要是飼養方式繁複，飼主往往得砸大錢，所以不是人人都能養的。