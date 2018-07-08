2018年07月08日 14:11 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

打烊後就現身！百貨公司驚見白衣小女孩 警衛靠近秒變一團霧(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

百貨公司打烊後真的都沒有「人」嗎？最近巴西一間大型百貨公司傳出靈異現象，有一名警衛在打烊後巡視內部，發現一名白衣小女孩在搭乘電扶梯上樓，上前察看卻變成一團白霧，讓他嚇得落荒而逃；影片曝光後在網路上瘋傳，有造訪過事發地點的網友表示，「這個地方真的很陰」。

綜合外媒報導，巴西當地一間大型百貨公司常常傳出靈異現象，有一名警衛分享自己的親身經歷，不久前他在百貨公司打烊後去巡視內部，在某層樓的電扶梯發現一名白衣小女孩，他擔心是有孩童偷偷躲在百貨公司，便趕緊衝上前查看，才能連繫她的家長將她帶回。

豈料，警衛一到電扶梯後，剛剛看到的白衣小女孩變成一團白霧，接著他轉身發現小女孩在他的身後，嚇得他驚聲尖叫，馬上落荒而逃，並狂喊太可怕了；警衛也表示，這已經不是第一次遇到這種狀況，「常常看到這名白衣小女孩」，他自己看到當時拍的影片也渾身起雞皮疙瘩。

該名警衛推斷白衣小女孩就是鬼魂，她可能死於這棟建築物內，因此每當百貨公司打烊後就會現身「到處亂晃」。驚悚影片曝光後引起熱議，許多人被白衣小女孩瞬間消失感到毛骨悚然，紛紛驚呼「看完起雞皮疙瘩了」、「電扶梯根本沒有啟動啊」、「這地方真的很陰森」；但也有人認為只是光影，大家想太多了。