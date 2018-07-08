打烊後就現身！百貨公司驚見白衣小女孩 警衛靠近秒變一團霧

打烊後就現身！百貨公司驚見白衣小女孩 警衛靠近秒變一團霧(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
打烊後就現身！百貨公司驚見白衣小女孩 警衛靠近秒變一團霧(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

百貨公司打烊後真的都沒有「人」嗎？最近巴西一間大型百貨公司傳出靈異現象，有一名警衛在打烊後巡視內部，發現一名白衣小女孩在搭乘電扶梯上樓，上前察看卻變成一團白霧，讓他嚇得落荒而逃；影片曝光後在網路上瘋傳，有造訪過事發地點的網友表示，「這個地方真的很陰」。

綜合外媒報導，巴西當地一間大型百貨公司常常傳出靈異現象，有一名警衛分享自己的親身經歷，不久前他在百貨公司打烊後去巡視內部，在某層樓的電扶梯發現一名白衣小女孩，他擔心是有孩童偷偷躲在百貨公司，便趕緊衝上前查看，才能連繫她的家長將她帶回。

豈料，警衛一到電扶梯後，剛剛看到的白衣小女孩變成一團白霧，接著他轉身發現小女孩在他的身後，嚇得他驚聲尖叫，馬上落荒而逃，並狂喊太可怕了；警衛也表示，這已經不是第一次遇到這種狀況，「常常看到這名白衣小女孩」，他自己看到當時拍的影片也渾身起雞皮疙瘩。

該名警衛推斷白衣小女孩就是鬼魂，她可能死於這棟建築物內，因此每當百貨公司打烊後就會現身「到處亂晃」。驚悚影片曝光後引起熱議，許多人被白衣小女孩瞬間消失感到毛骨悚然，紛紛驚呼「看完起雞皮疙瘩了」、「電扶梯根本沒有啟動啊」、「這地方真的很陰森」；但也有人認為只是光影，大家想太多了。

黑人吃威爾鋼硬3天「挺30公...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。