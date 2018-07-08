男友太晚回家氣瘋！豪乳網紅怒找醜男 拍滾床單片報復

男友太晚回家氣瘋！豪乳網紅怒找醜男 拍滾床單片報復(圖翻攝自微博/youtube/撸8)

友善列印
/綜合報導
男友太晚回家氣瘋！豪乳網紅怒找醜男 拍滾床單片報復(影片來源/youtube/撸8)

交往時要注意，有時會遇到手段激烈的另一半，可就讓人傷腦筋了。大陸一名直播主播「甜菜玉」，由於身材性感、聲音甜美，因此吸引許多粉絲喜愛，不過最近有一名男子卻在微博爆料，指「甜菜玉」就是他的女友，女方曾因他超過晚上10點回家，竟氣得在外專找醜男滾床單，更放豪語說出「我要做一個渣女」。

根據《網易新聞》報導，現在20歲的「甜菜玉」，本名盧漫玉，是「熊貓直播」平台上知名的直播主播，由於擁有姣好身材，還有可愛的嗓音，因此擄獲不少粉絲，而她的影片更是以「抖動胸部」爆紅，豈料最近有一名男子爆料，表示他是「甜菜玉」的男友，更指控女友私生活很亂。

男友指控女友「甜菜玉」，私生活很亂(圖翻攝自/微博) 男友指控女友「甜菜玉」，私生活很亂(圖翻攝自/微博)
還貼出對話內容，證實自己所言不假(圖翻攝自/微博) 還貼出對話內容，證實自己所言不假(圖翻攝自/微博)

該名男網友指稱，兩人交往三年多，但女友卻經常私底下與土豪粉絲見面，甚至因此發生關係，也因為這個原因，讓兩人交往期間爭吵不斷。最離譜的事，男友若是太晚回家，「甜菜玉」還會氣得離家出走，上個月她便因此去山東找網友，更說出「我要做一個渣女！」、「我們互綠，爽不？」，還回傳「綠帽照」報復。

指控女友「甜菜玉」因覺得男友太晚回家，竟然離家出走找網友滾床單(圖翻攝自/微博) 指控女友「甜菜玉」因覺得男友太晚回家，竟然離家出走找網友滾床單(圖翻攝自/微博)

而其男友為證實此言不假，還貼出兩人的對話內容，許多網友看了也相當氣憤，更湧進「甜菜玉」的微博砲轟，而個性火爆的「甜菜玉」也不甘示弱，甚至出言反嗆網友，引發公憤，直到發現事態嚴重，她才趕緊刪文道歉，寫下「小玉才20歲，我們年輕的時候都會犯錯，這段時間辜負大家的喜愛了」。

網紅露白皙美腿熱舞！網友跪求...
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。