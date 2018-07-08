2018年07月08日 15:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

男友太晚回家氣瘋！豪乳網紅怒找醜男 拍滾床單片報復(影片來源/youtube/撸8)

交往時要注意，有時會遇到手段激烈的另一半，可就讓人傷腦筋了。大陸一名直播主播「甜菜玉」，由於身材性感、聲音甜美，因此吸引許多粉絲喜愛，不過最近有一名男子卻在微博爆料，指「甜菜玉」就是他的女友，女方曾因他超過晚上10點回家，竟氣得在外專找醜男滾床單，更放豪語說出「我要做一個渣女」。

根據《網易新聞》報導，現在20歲的「甜菜玉」，本名盧漫玉，是「熊貓直播」平台上知名的直播主播，由於擁有姣好身材，還有可愛的嗓音，因此擄獲不少粉絲，而她的影片更是以「抖動胸部」爆紅，豈料最近有一名男子爆料，表示他是「甜菜玉」的男友，更指控女友私生活很亂。

男友指控女友「甜菜玉」，私生活很亂(圖翻攝自/微博)

還貼出對話內容，證實自己所言不假(圖翻攝自/微博)

該名男網友指稱，兩人交往三年多，但女友卻經常私底下與土豪粉絲見面，甚至因此發生關係，也因為這個原因，讓兩人交往期間爭吵不斷。最離譜的事，男友若是太晚回家，「甜菜玉」還會氣得離家出走，上個月她便因此去山東找網友，更說出「我要做一個渣女！」、「我們互綠，爽不？」，還回傳「綠帽照」報復。

指控女友「甜菜玉」因覺得男友太晚回家，竟然離家出走找網友滾床單(圖翻攝自/微博)

而其男友為證實此言不假，還貼出兩人的對話內容，許多網友看了也相當氣憤，更湧進「甜菜玉」的微博砲轟，而個性火爆的「甜菜玉」也不甘示弱，甚至出言反嗆網友，引發公憤，直到發現事態嚴重，她才趕緊刪文道歉，寫下「小玉才20歲，我們年輕的時候都會犯錯，這段時間辜負大家的喜愛了」。